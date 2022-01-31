Комунальному підприємству у Кам'янці вдалося запобігти здорожчанню ціни на газ

Комунальному підприємству в Кам'янець-Подільському - "Міськтепловоденергія", яке нещодавно повідомляло про кризову ситуацію, вдалося запобігти здорожчанню ціни на газ.

Про це повідомили на офіційній сторінці у Фейсбук Хмельницької облдержадміністрації.

У чому проблема?

За інформацією обласної адміністрації, через заборгованість комунальне підприємство не могло розрахуватися за спожитий природний газ із постачальною компанією ГК “Нафтогаз Трейдинг”.

"Відповідно до укладеного договору, несплата вартості газу за січень призвела б до втрати комунального підприємства права на пільгову ціну за газопостачання та потягла б за собою перехід на "постачальника останньої надії". У цьому разі кубометр блакитного палива коштував би підприємству майже у 5 разів більше", - йдеться у повідомлені.

Додають, з аналогічною проблемою стикнулися ще декілька міст області.

"Проте ситуація в Кам’янці була особливо, оскільки громада увійшла в новий рік без прийнятого бюджету та не мала достатньо грошей, щоб повністю розрахуватися за спожитий газ", - написали на сторінці ХОДА.

Наразі, вдалося зібрати кошти, необхідні для повного розрахунку за спожитий газ та сплатити борг перед ГК “Нафтогаз Трейдинг”, що уникнути його здорожчання для населення та бюджетних установ.

Що відомо