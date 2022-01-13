Розпустити Кам’янець-Подільську міську раду хоче голова Кам’янець-Подільської міської громади Михайло Посітко. З цим питанням він звертатиметься до Верховної Ради України.

Відповідне відеозвернення чиновник розмістив на особистій Фейсбук-сторінці.

У коментарі Суспільному Михайло Посітко розповів, що однією з причин такого рішення є неприйняття депутатами Кам’янець-Подільської міської ради бюджету на 2022 рік. Крім того, вважає міський голова, депутати з часу обрання не виконували своїх обов’язків згідно повноважень.

«Враховуючи те, що бюджет територіальної громади не прийнятий у терміни, встановлені Бюджетним Кодексом України, вирішив звернутися до парламенту щодо розпуску міської ради. Крім того, протягом всього цього року постійно депутатами саботувалась робота органів місцевого самоврядування - зривались пленарні засідання, не було прийнято рішення щодо призначення заступників, не було сформовано виконавчий комітет, не призначено старост. Це унеможливлює нормальну життєдіяльність нашої громади», - каже Посітко.

Лідер опозиції в Кам’янець-Подільській міській раді, голова фракції «Європейська солідарність» та депутатської групи «Ми кам’янчани» Василь Кобильник говорить: рішення щодо розпуску міської ради є політичним хайпом з боку міського голови та відвертає увагу від нагальніших проблем в громаді.

«У депутатів нашої депутатської групи теж є чимало претензій до міського голови Посітка. Перше – це його неспроможність до налагодження нормальної комунікації з депутатським корпусом. Далі – не розроблення, не бачення і не прагнення розробити стратегію розвитку громади. Далі – провальна кадрова політика, тому що обіцяних конкурсів на заміщення вакантних посад не відбувалося», - каже Василь Кобильник.

За його словами, опозиція планує висловлювати недовіру Михайлу Посітку.

«Розуміючи, що на сьогодні фактично вже завершена підготовка до початку процедури висловлення недовіри, міський голова лише якоюсь мірою намагається випередити цю недовіру. І вже наш крок по недовірі він хоче виставити, як відповідь на його кроки», - додає голова депутатської групи «Ми кам’янчани».

Виконавчий директор Асоціації об’єднаних територіальних громад у Хмельницькій області Сергій Яцковський розповів Суспільному: міський голова у зверненні до Верховної Ради України повинен, як причину, вказати невиконання депутатами своїх обов’язків згідно повноважень. За його словами, неприйняття бюджету на 2022 рік може бути прецедентом розпуску, оскільки, згідно Бюджетного кодексу, Кам’янець-Подільська міська рада мала прийняти бюджет до 25 грудня 2021 року.

«Спочатку дане звернення має розглянути комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. Якщо даний комітет рекомендуватиме це питання до розгляду в сесійній залі, то в такому випадку рішення приймає Верховна Рада, тобто парламентом виноситься постанова простою більшістю від загального складу депутатського корпусу», - говорить Сергій Яцковський.

За його словами, якщо за рішенням Верховної Ради України Кам’янець-Подільську міську раду усе ж таки розпустять і в громаді призначать дострокові вибори, то до обрання депутатів та прийняття бюджету новою міською радою, кошти з міського бюджету йтимуть на захищені статті – заробітну плату, енергоносії, медикаменти та харчування. Найбільше відсутність бюджету вплине на роботу житлово-комунального господарства та благоустрою міста, каже Сергій Яцковський.

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