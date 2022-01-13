Розпустити Кам’янець-Подільську міську раду хоче голова Кам’янець-Подільської міської громади Михайло Посітко. З цим питанням він звертатиметься до Верховної Ради України.
Відповідне відеозвернення чиновник розмістив на особистій Фейсбук-сторінці.
У коментарі Суспільному Михайло Посітко розповів, що однією з причин такого рішення є неприйняття депутатами Кам’янець-Подільської міської ради бюджету на 2022 рік. Крім того, вважає міський голова, депутати з часу обрання не виконували своїх обов’язків згідно повноважень.
«Враховуючи те, що бюджет територіальної громади не прийнятий у терміни, встановлені Бюджетним Кодексом України, вирішив звернутися до парламенту щодо розпуску міської ради. Крім того, протягом всього цього року постійно депутатами саботувалась робота органів місцевого самоврядування - зривались пленарні засідання, не було прийнято рішення щодо призначення заступників, не було сформовано виконавчий комітет, не призначено старост. Це унеможливлює нормальну життєдіяльність нашої громади», - каже Посітко.
Лідер опозиції в Кам’янець-Подільській міській раді, голова фракції «Європейська солідарність» та депутатської групи «Ми кам’янчани» Василь Кобильник говорить: рішення щодо розпуску міської ради є політичним хайпом з боку міського голови та відвертає увагу від нагальніших проблем в громаді.
«У депутатів нашої депутатської групи теж є чимало претензій до міського голови Посітка. Перше – це його неспроможність до налагодження нормальної комунікації з депутатським корпусом. Далі – не розроблення, не бачення і не прагнення розробити стратегію розвитку громади. Далі – провальна кадрова політика, тому що обіцяних конкурсів на заміщення вакантних посад не відбувалося», - каже Василь Кобильник.
За його словами, опозиція планує висловлювати недовіру Михайлу Посітку.
«Розуміючи, що на сьогодні фактично вже завершена підготовка до початку процедури висловлення недовіри, міський голова лише якоюсь мірою намагається випередити цю недовіру. І вже наш крок по недовірі він хоче виставити, як відповідь на його кроки», - додає голова депутатської групи «Ми кам’янчани».
Виконавчий директор Асоціації об’єднаних територіальних громад у Хмельницькій області Сергій Яцковський розповів Суспільному: міський голова у зверненні до Верховної Ради України повинен, як причину, вказати невиконання депутатами своїх обов’язків згідно повноважень. За його словами, неприйняття бюджету на 2022 рік може бути прецедентом розпуску, оскільки, згідно Бюджетного кодексу, Кам’янець-Подільська міська рада мала прийняти бюджет до 25 грудня 2021 року.
«Спочатку дане звернення має розглянути комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. Якщо даний комітет рекомендуватиме це питання до розгляду в сесійній залі, то в такому випадку рішення приймає Верховна Рада, тобто парламентом виноситься постанова простою більшістю від загального складу депутатського корпусу», - говорить Сергій Яцковський.
За його словами, якщо за рішенням Верховної Ради України Кам’янець-Подільську міську раду усе ж таки розпустять і в громаді призначать дострокові вибори, то до обрання депутатів та прийняття бюджету новою міською радою, кошти з міського бюджету йтимуть на захищені статті – заробітну плату, енергоносії, медикаменти та харчування. Найбільше відсутність бюджету вплине на роботу житлово-комунального господарства та благоустрою міста, каже Сергій Яцковський.
Що відомо
- Політична криза у Кам'янець-Подільській міській раді почалася одразу після місцевих виборів. За рік депутати не змогли знайти компромісу із міським головою, відтак міська рада досі залишається без секретаря, а міський голова - без заступників. Також не обрано новий виконавчий комітет Кам'янець-Подільської міськради.
- Ще 11 лютого 2021 року Михайло Постко ветував рішення сесії Кам'янець-Подільської міської ради щодо обрання секретарем позафракційного депутата Сергія Самсонюка. Про це повідомив Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посітко. За його словами, таке рішення він прийняв через прохання жителів міста.
- На пленарному засіданні сесії Кам’янець-Подільської міської ради, що відбулася 9 лютого 2021 року, депутати з третьої спроби таки проголосували за кандидатуру секретаря міськради. Ним було обрано позафракційного депутата, який "зайшов" до ради від політичної партії "Слуга народу", Сергія Самсонюка.
- На пленарному засіданні сесії, яка відбулася у міській раді 9 лютого 2021 року, депутати не підтримали кандидатуру Аракела Межлумяна, депутата від партії "Слуга народу", якого запропонував міський голова Михайло Посітко.
- Також 9 лютого 2021 року на пленарному засіданні сесії Кам'янець-Подільської міської ради депутати не підтримали рішення щодо призначення заступників міського голови та старост. Відповідно, у Кам'янець-Подільській міській раді досі не затверджено новий склад виконавчого комітету.
- Напередодні сесії, що відбулася 9 лютого 2021 року, Михайло Посітко представив кандидатів на посади секретаря, заступників та старост громаді. За словами Ірини Шелепницької, яка наразі є начальницею відділу інформаційної діяльності, взаємодії з органами влади та інститутами громадянського суспільства апарату виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради, на посаду секретаря міськради запропонували кандидатуру Аракела Межлумяна, на посаду першого заступника міського голови – Анатолія Бевза. Заступником з гуманітарних питань Михайло Посітко пропонує обрати Юрія Дужева, а з питань житлово-комунального господарства – Дмитра Пульмановського. На посаду керуючої справами міськвиконкому пропонується Вікторія Ільчишена.
- У Кам’янці-Подільському 9 грудня 2020 року під час пленарного засідання другої позачергової сесії міської ради восьмого скликання депутати мали розглянути кадрові питання. Міський голова Михайло Посітко першим з кадрових питань запропонував обрати секретарем Кам’янець-Подільської міської ради депутатку Ірину Шелепницьку, яка цьогоріч була вдруге обрана до міськради від партії ВО «Свобода". Перед таємним голосуванням за запропоновану кандидатку, голова депутатської групи «Ми – кам'янчани» Василь Кобильник заявив, що депутати з цієї групи не братимуть участі у голосуванні за запропоновану міським головою кандидатуру секретаря міськради.
- Таємне голосування за кандидатуру секретаря Кам’янець-Подільскої міської ради 9 грудня 2020 року завершилося викликом поліції. Михайло Посітко повідомив, що під час проведення голосування відбулося грубе порушення регламенту роботи міської ради.
- Чергова спроба обрати секретаря Кам’янець-Подільської міської ради, заступників міського голови та старост відбулася 16 грудня 2020 року, під час продовження другої позачергової сесії міськради, але знову безрезультатно. Тоді міський голова Михайло Посітко заявив, що знімає запропоновану ним кандидатуру Ірини Шелепницької на посаду секретаря та пригрозив депутатом розпуском міськради.
- На місцевих виборах, які відбулися у жовтні 2020 року, Михайло Посітко, висуванець всеукраїнського об’єднання «Свобода», переміг у другому турі виборів Кам’янець-Подільського міського голови. У другому турі з виборів міського голови Кам'янця-Подільського було два кандидата - Михайло Постіко та ексдепутат Верховної Ради України двох скликань Володимир Мельниченко. За самовисуванця Володимира Мельниченка свої голоси віддали 11 001 виборець, або 41,7%. За висуванця ВО "Свобода" Михайла Посітка проголосувало 15 404 виборця, або 58,3%.