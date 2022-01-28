З 1 лютого ціна на газ для теплопостачання житлових будинків Кам’янець-Подільська, Шепетівки та Старокостянтинова може подорожчати до ринкової ціни - 40 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Про це йдеться на сайті міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго".

За їхньою інформацією, причиною можливого зростання вартості ціни є прорахунки “Нафтогаз Трейдинг” у прогнозуванні обсягів природного газу за фіксованою ціною для виробництва теплоенергії населенню та бюджетним установам.

"Ситуація навколо теплопостачання споживачів в регіонах України стає критичною. “Нафтогаз Трейдинг” категорично відмовляється коригувати ці обсяги, натомість виставляє за перевищення лімітів газу рахунки за ринковою ціною всупереч досягнутим домовленостям з Урядом перед початком опалювального сезону", - йдеться у повідомлені.

Додають, через це теплопостачальні підприємства не зможуть розрахуватись за спожитий природний газ для забезпечення теплопостачання своїх міст.

"За умовами жорстких договорів, запропонованих ГК “Нафтогаз Трейдинг” теплопостачальникам, це означає зміну умов надання газу та можливе застосування з 1 лютого страхового механізму – постачальника "останньої надії", за яким газ може надаватися лише 2 місяці, не за фіксованою "соціальною" ціною 7,42 тисячі гривень за 1 тисячу куб. м., а ринковою. У січні вона становить близько 40 тисяч гривень", - повідомили в міжгалузевій асоціації "Укртеплокомуненерго".

Наразі асоціація планує звернутися до Комітету Верховної Ради України з енергетики та ЖКП щодо термінового проведення комітетських слухань з розгляду надзвичайної ситуації та розробки антикризових заходів для сталого проходження опалювального сезону, йдеться в інформації.

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