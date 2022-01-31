Погіршення погодних умов на Тернопільщині: ситуація на дорогах

Хуртовини та пориви вітру до 22-х метрів за секунду прогнозують до кінця цієї доби синоптики обласного гідрометцентру. Про це Суспільному розповіла синоптикиня Оксана Озимків. За її словами, впродовж дня сьогодні сніжитиме. Температура повітря буде коливатися від 0 – 5º морозу.

Через негоду вчора приблизно о 18 пасажирський автобус на дорозі Годів-Жабиня Зборівської громад з’їхав у кювет. Зборівські рятувальники відбуксирували його, розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. За його словами, через з’їзд автобуса ніхто не травмувався.

132 дорожників розчищали шляхи державного значення цієї ночі. Вони використоували 73 піскорозкидачі, 29 навантажувачів та 6 автогрейдерів. Про це розповіла речниця служби автодоріг області Юлія Лебедюк. За її словами, техніка працювала до 6 години, щоб забезпечити проїзд. За час чергування надзвичайних подій, затримок в русі, ДТП не трапилось. Проїзд, каже Юлія Лебедюк, забезпечено, покриття мокре, чорне. Станом на 6 ранку використано 1689 тонн протиожеледної суміші піску та солі.

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