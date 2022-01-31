У Тернополі відкрили виставку учасників авторської іконописної школи

43 роботи представили у Тернопільському художньому музеї учасники авторської іконописної школи Андрія Майовця "Квітка Середньовіччя". 40 із них написали учасники школи, а три – роботи самого Андрія Майовця, розповіла Суспільному провідна наукова співробітниця музею Оксана Мацьків.

"На іконах зображено лики Пресвятої Богородиці, Святого Миколая, Святої Трійці, Архангелів, Святої Родини. Це невеликі роботи (30х40), виконані у техніці темперного живопису на липових дошках", – каже Мацьків.

Фото: Анжела Шова/Суспільне 40 ікон написали учасники школи, а три – роботи самого Андрія Майовця

За її словами, такі дошки попередньо ґрунтують натуральним левкасом. Фарбу (темперу) створюють на основі яєчного жовтка. Це одна з найдавніших технологій, яку здавна застосовували для написання ікон.

Фото: Анжела Шова/Суспільне Учнями школи є дорослі люди різного віку

Зазначимо, іконописець Андрій Майовець родом зі Львова. Закінчив Львівську художню школу імені О. Новаківського, Українську академію друкарства та Іконописну школу "Радруж" Українського католицького університету. Бакалавр богослов`я цього університету. Проводить благодійні майстеркласи для дітей – сиріт, дітей з особливими потребами.

Фото: Анжела Шова/Суспільне 43 роботи представили у Тернопільському художньому музеї учасники авторської іконописної школи Андрія Майовця "Квітка Середньовіччя"

Його авторська іконописна школа "Квітка Середньовіччя" діє при церкві Успіння святої Богородиці у Тернополі два роки. Відкрили її за сприяння отця Василя Ліниці. Учнями школи є дорослі люди різного віку.

Виставка ікон діятиме в художньому музеї до 6 лютого.

Атор: Анжела Шова

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