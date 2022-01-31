У Тернополі відкрили виставку учасників авторської іконописної школи

43 роботи представили у Тернопільському художньому музеї учасники авторської іконописної школи Андрія Майовця "Квітка Середньовіччя". 40 із них написали учасники школи, а три – роботи самого Андрія Майовця, розповіла Суспільному провідна наукова співробітниця музею Оксана Мацьків.
"На іконах зображено лики Пресвятої Богородиці, Святого Миколая, Святої Трійці, Архангелів, Святої Родини. Це невеликі роботи (30х40), виконані у техніці темперного живопису на липових дошках", – каже Мацьків.
За її словами, такі дошки попередньо ґрунтують натуральним левкасом. Фарбу (темперу) створюють на основі яєчного жовтка. Це одна з найдавніших технологій, яку здавна застосовували для написання ікон.
Зазначимо, іконописець Андрій Майовець родом зі Львова. Закінчив Львівську художню школу імені О. Новаківського, Українську академію друкарства та Іконописну школу "Радруж" Українського католицького університету. Бакалавр богослов`я цього університету. Проводить благодійні майстеркласи для дітей – сиріт, дітей з особливими потребами.
Його авторська іконописна школа "Квітка Середньовіччя" діє при церкві Успіння святої Богородиці у Тернополі два роки. Відкрили її за сприяння отця Василя Ліниці. Учнями школи є дорослі люди різного віку.
Виставка ікон діятиме в художньому музеї до 6 лютого.
Атор: Анжела Шова
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