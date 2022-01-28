Займались на спортивному інвентарю, який використовували ще минулого століття. Лагодили самостійно, аби діти могли тренуватися та готуватися до змагань, розповів Суспільному тренер важкої атлетики спортивної школи "Вікторія" Сергій Гречкосій. Цьогоріч школі міськрада закупила нове обладнання.

У залі, де займаються важкою атлетикою, тренується до пів сотні людей. Пів року важкою атлетикою займається тринадцятирічний Владислав Свідерський. Він розповів, що задоволений таким поповненням у залі.

"Новий інвентар сподобався, бо дещо використовується на Олімпійських іграх, на різних змаганнях серйозних".

На новому грифі не зручно виконувати класичні вправи, розповів кандидат у майстри спорту Станіслав Семенов.

"Нові, які привезли, вони не зовсім підходять. Вони що товщі, що твердіші, що крутяться гірше ніж ті, які у нас. На них класичні вправи робити не бажано. Прокрутка треба для того, щоб кисть могла підвернутися. Якщо вона не може підвернутися, то просто є шанси її травмувати, тому що це треба робити силою. Не вистачає інвентаря того. На одну штангу приходиться по три-чотири людини".

Суспільне Черкаси

На новій лаві для жиму зі стійками займається шістнадцятирічний Анатолій Нікітенко. За його словами, оновлення інвентарю подобається, але хотілося б і ремонту приміщення.

"Напевно підлогу, щоб вона була краща, бо ця резинова дуже багато пилу збирає".

Як пояснив Сергій Гречкосій, обладнання закупили на 37 500 гривень:

"Диски, замки, лави, стійки і гриф".

Сергій Гречкосій додав, що для початківців у цьому спорті необхідний й інший інвентар:

"Для м’язів спини – це гіперестезія, для м'язів живота – римський стілець, бажано і шведську драбину з турніком, бажано бруси. Поки що є на чому тренуватися, але мало, інвентар вже увесь старий".

Коли востаннє оновлювали інвентар, вже не пам’ятає, зазначив президент Федерації важкої атлетики області Євген Олійник.

"Останній раз придбання було ще коли я був спортсменом і сам виступав. Це був 1986 рік. У нас тут інвентар ще з минулого віку. Просто ми його підфарбовуємо, більш-менш створюємо йому гарний вигляд", — розповів Євген Олійник.

Суспільне Черкаси

Для комфортних умов не вистачає і більшого приміщення, додав тренер.

"Потрібна більша площа, бо дуже тісно, немає чим дихати. Теж бажано зробити б тут вентиляцію, щоб нормально провітрювався зал. Покриття тут теж воно не для дітей".

Вирішувати проблеми секції важкої атлетики почнуть цьогоріч, пояснила заступниця міського голови Анастасія Чубіна.

"Підлогу в цьому році ми зробимо коштом бюджету, а те, що стосується приміщення — ми вже розробили проєктно-кошторисну документацію на створення багатофункціонального спортивного комплексу Власне там передбачений величезний зал для важкої атлетики, який буде обладнаний і розрахований під змагання всеукраїнського і міжнародного рівня. І важливий нюанс, який буде там дотримано – це питання інклюзії. Тому в цьому році закладені кошти на початок робіт".

Зі слів Анастасії Чубіної, для покращення умов спортивних шкіл міста цьогоріч витрачено понад три мільйони гривень.

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