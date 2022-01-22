22 січня вперше в Черкасах відбулися змагання з кросфіту на честь загиблих військових з батальйону "Айдар" Тараса Проценка, Михайла Щербанюка, Мар'яна Найди та Андрія Чирви. Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного Анна Іщенко з місця події. Участь у змаганнях беруть професійні спортсмени, військові та всі охочі.

Суспільне Черкаси Реєстрація на змагання

Учасник змагань, паралімпійський призер 2016 і 2020 років Роман Данилюк розповів: прийшов підтримати українських військових, які нині на захисті миру в державі, а також вшанувати пам'ять загиблих військовослужбовців.

"Ми їм дуже вдячні, що на нашій Черкащині мир, немає війни. І тому я вважаю, що їхню пам'ять потрібно вшановувати змаганнями, не тільки на місцевому рівні, а й на рівні держави. Оскільки я добре знайомий з багатьма хлопцями, військовими, які зараз не воюють, а знаходяться в тилу, але вони готові воювати, я завжди стараюсь їх підтримати, так, як вони підтримують мене в моїх спортивних починаннях", – зазначив Роман.

Він додав, що в кросфіті пробує себе вперше.

"Кросфіт для мене вперше. Я спробую для себе щось нове. Я навіть не знаю: добре виступлю, погано, я навіть не знаю, які будуть вправи, скільки буде учасників і хто буде виступати. Я хочу отримати насолоду від змагань. Я думаю, що організатори продумали, що можуть бути і професійні спортсмени, і новачки. Вчора мав вечірнє тренування. Виступити готовий», – прокоментував Роман Данилюк.

Учасник бойових дій Микола Супрун зазначив, що вирішив взяти участь у змаганням і так вшанувати пам'ять загиблих військових.

«Це один з найкращих варіантів вшанування пам’яті», – сказав він.

І додав, що для нього найкращою підготовкою до змагань була мотивація:

"Я готовий духом в першу чергу. У спортивному тілі – здоровий дух. Найкращою підготовкою була мотивація. Я не фахівець у цьому. Я любитель. Для мене важливою є не перемога в цьому. Мені приємно побути поряд з такими ж хлопцями, однодумцями", – зазначив Микола Супрун.

Співорганізатор змагань із кросфіту, військовий, старшина другої штурмової афганської роти батальйону "Айдар"Андрій Старов зазначив, що він брав участь у російсько-українській війні з 2017 року по 2020 рік. За його словами, змаганнями перш за все вшановують пам’ять загиблих українських військовослужбовців. Також це можливість ветеранам війни, серед яких є люди з інвалідністю, показати свою фізичну форму та готовність за потреби стати в стрій.

"Змагання присвячені пам’яті моїх побратимів, які загинули 23 серпня 2018 року на позиції "Желобок" у Луганській області. Також цей захід важливий тому, що, я вважаю, люди повинні бачити військових, повинні бачити, що військові є. Що військові не тільки можуть, як ветерани, з прапорами марширувати, а й виконувати фізичні вправи, давати результати. Нехай нас вважають ветеранами, дехто з інвалідністю, але ж підтримуємо тримаємо себе у формі і готові за потреби стати в стрій", – прокоментував Андрій Старов.

За його словами, учасниками змагань є всі охочі.

Суспільне Черкаси Учасники змагань

Учасників поділили на групи. Вони мали виконати п'ять вправ.

"Перша група – атовці, хлопці непрофесійні, деякі вперше беруть участь у таких змаганнях. Друга група – всі охочі, тут і професійні спортсмени. Третя група – загальна, де одні жінки. Мали виконати п'ять вправ. Жим гирі стоячи, жим штанги лежачи, станова тяга на час, віджимання від підлоги в бронежилеті і так звана "прогулянка фермера" з гирями", – розповів співорганізатор змагань Андрій Старов.

Суспільне Черкаси Учасники змагаються в підійманні 16-кілограмової гирі

Суспільне Черкаси Учасники змагаються у підійманні гирі

За словами співорганізатора, змагалися 13 учасників.

Організатор змагань, керівник благодійного проєкту "Це важливо" Денис Жарков розповів, що проєкт створений в липні 2019 року, коли пан Денис ще був військовослужбовцем і перебував у зоні бойових дій. За цією програмою організовували спортивні події для вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців Збройних Сил України та добровольців. Основна мета всього проєкту - вшанувати пам’ять загиблих, нагадати, що в країні йде війна, а також психологічно розвантажити ветеранів війни. У Черкасах мали на меті зібрати якомога більше побратимів, згадати загиблих та позмагатися у кросфіті. За його словами, це другі змагання з кросфіту пам’яті загиблих та дев'яті загалом за згаданим проєктом. Спочатку змагання відбувалися на Одещині.

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