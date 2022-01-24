На Черкащині чоловік незаконно виловив рибу на майже 17 тисяч гривень

На Черкащині у межах Сулинського заказника чоловік незаконно виловив рибу. Збитки від вилову становлять майже сімнадцять тисяч гривень, повідомив Суспільному речник Управління патрульної поліції Черкаської області Олексій Драгун.

За словами Олексія Драгуна, 23 січня інспектори патрулювали прибережну смугу Сулинського заказника, в адміністративних межах села Кліщинці.

"Поліцейські помітили чоловіка на льоду, який рибалив за допомогою мисинових сіток. Патрульні провели огляд та знайшли у нього заборонені знаряддя лову — дві мисинові сітки та свіжовиловлену рибу видів: 46 лящів та 31 карася", — розповів речник.

Як пояснив Олексій Драгун, сума збитків завданих державі складає майже 17 тисяч гривень.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, рибу та заборонені знаряддя лову вилучили, додав речник.

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