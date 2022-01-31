Реконструкція доріг у Львові. Які вулиці ремонтуватимуть у 2022 році

Цьогоріч у Львові планують завершити ремонт 4 вулиць та площі. Також розпочати роботи на 4 об'єктах. Цей список ще можуть доповнити. Про те, які дороги цьогоріч хочуть відремонтувати, Суспільному розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

У 2022 році планують продовжити ремонт 5 перехідних об'єктів: площі Двірцевої, вулиць Бандери, Шевченка, Орлика та Хуторівки.

Вулиця Бандери

Дорогу почали ремонтувати наприкінці вересня 2020 року та відкрили для руху транспорту з 23 грудня 2021. Проте на цій ділянці ще є незавершені роботи. Майстри мають нанести розмітку, здійснити озеленення та облаштувати громадський простір на перехресті з вулицею Чупринки. Також у планах — облаштування підпірної стінки між вулицями Професорською та Бандери та елементів благоустрою біля площі Кропивницького.

Вулиця Шевченка

Ремонт вулиці Шевченка стартував 31 січня 2020 року із квазікільця. На другому етапі дорожники відремонтували відрізок від вулиці Хорватської до вулиці Ярослава Мудрого. Третій етап ремонту — реконструкція від Ярослава Мудрого до квазікільця — тривав увесь минулий рік. Продовжити роботи планують навесні. Тоді відремонтують відрізок довжиною 850 метрів від вулиці Єрошенка до Ярослава Мудрого.

Вулиця Орлика

Заокруглену дорогу разом із комунікаціями, що пролягають під вулицею Орлика, розпочали ремонтувати ще у 2020 році. До цього часу виконали роботи на двох відрізках, поділених вулицею Віри, Надії, Любові. А цьогоріч мають завершити ремонт на останній ділянці довжиною 300 метрів – до вулиці Мазепи.

Вулиця Хуторівка

Цю вулицю реконструювали ще у 2020 році. Проте, за словами Олега Забарила, там потрібно провести роботи з озеленення, облаштувати зовнішнє освітлення та встановити сходи.

Площа Двірцева

Ремонт на площі Двірцевій, що розташована перед Головним залізничним вокзалом, тривав від початку 2019 року. У 2020 її відкрили для руху транспорту. Відтоді роботи з реконструкції не завершились. Зокрема, станом на 2022 рік залишається добудувати туристично-інформаційний центр, завершити роботи з освітлення й озеленення.

Попередньо в 2022 році планують розпочати ремонт 4 вулиць: Мазепи, Грінченка, Залізничної та Суботівської

Вулиці Мазепи і Грінченка

Про ремонт цих двох доріг оголосили ще в другій половині 2020 року. Тоді стало відомо, що реконструкція відбуватиметься в позику від Європейського інвестиційного банку в рамках проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України". У 2021 році ремонтувати ці вулиці так і не почали. Втім, наприкінці минулого тижня виконавчий комітет підтримав доцільність залучення позики для "Львівавтодору", тож реконструкцію мають розпочати вже цього року.

Вулиця Залізнична

Реконструкція вулиці Залізничної має розвантажити рух по вулицях Шевченка й Городоцькій. Дорогу хочуть розширити, облаштувати паркувальні зони, а на перехресті з вулицею Луцького облаштувати кільце.

Вулиця Суботівська

Реконструкція вулиці Суботівської — найдорожчий проєкт з усіх запланованих на 2022 рік. Він коштуватиме приблизно 660 млн грн. Проєкт передбачає не лише ремонт однієї з головних доріг – Левандівської. Найбільш затратна частина проєкту – продовження дороги на північ до вулиці Шевченка, що в мікрорайоні Рясне, із будівництвом шляхопроводу-мосту під залізничною станцією Клепарів. Завершення цього об’єкту поліпшить транспортне сполучення з мікрорайоном Рясне. А в перспективі, з добудовою на південь, стане частиною внутрішнього кільця Львова.

За словами Олега Забарила, цей перелік не є остаточним. Мерія звернулася до Кабміну по додаткове фінансування для ремонту вулиць міста:

"Маємо на увазі вулицю Суботівську і ряд об’єктів, за якими у нас є готова ПКД (проєктно-кошторисна документація, — ред.) Також квазікільце на перетині вулиць Личаківської – Пасічної – Колумба, облаштування трамвайної колії від вулиці Миколайчука до Щурата (№6) і до перехрестя Замарстинівської – Мазепи (№9)".

Автор: Тарас Вархоляк

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону