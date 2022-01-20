На Тернопільщину повернули ікони, яким понад 120 років

5 відреставрованих ікон, яким понад 120 років, повернули в церкву села Мар’янівка Великоберезовицької громади. Про це розповів настоятель храму отець Іван Зозуля.

За його словами, відновлювали ікони львівські реставратори впродовж 2 років. На це витратили більш як 2 тисяч доларів. Гроші дали благодійники, каже Іван Зозуля:

"Дві ікони: "Голгофа" і "Мати Божа, цариця вервиці" що має відому назву як "Образ Матері Божої Помпейської". Вони останніми повернулися з реставрації. Отже, ікона яка називається "Голгофою", написана в українському стилі і загалом, ще наступні три ікони написані в українському стилі. Тобто, це є українські ікони. Навіть нагадують нам народний стиль писання ікон. Як бачимо, "Мати Божа, цариця вервиці" написана вже в європейському стилі і це є класичний образ".

Фото: Тарас Бурак/Суспільне Іван Зозуля

Зараз для відреставрованих ікон виготовляють обрамлення. Після цього їх розмістять на стінах церкви. Нагадаємо, знайдені ікони знайшли в 2020 році, коли почали ремонтувати каплицю в Мар’янівці.

Читати також