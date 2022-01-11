Одеські пожежники вимагали у підприємця хабар – прокуратура

Одеські пожежники вимагали у підприємця 400 дол. та 3 тис. грн щоквартально за отримання позитивного результату перевірки. Про це повідомили в прокуратурі Одеської області.

Начальника та головного інспектора одного із районних відділів ГУ ДСНС України в Одеській області затримали під час одержання хабаря.

За даними слідства, пожежники вимагали гроші у місцевого підприємця. Вони погрожували чоловіку закриттям його автомобільної заправної станції та притягнення бізнесмена до адміністративної відповідальності за невідповідність правилам пожежної безпеки.

Одеська обласна прокуратура Одеських пожежників викрили на корупції

Наразі рятувальників відсторонили від займаних посад та обирають їм запобіжний захід. Правоохоронці ведуть досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 КК України. Якщо провину пожежників доведуть, їм загрожуватиме від п’яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

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