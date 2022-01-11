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Одеські пожежники вимагали у підприємця хабар – прокуратура
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Одеські пожежники вимагали у підприємця хабар – прокуратура

Марина Повертайло
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Одеські пожежники вимагали у підприємця хабар – прокуратура Одеська обласна прокуратура

Одеські пожежники вимагали у підприємця 400 дол. та 3 тис. грн щоквартально за отримання позитивного результату перевірки. Про це повідомили в прокуратурі Одеської області.

Начальника та головного інспектора одного із районних відділів ГУ ДСНС України в Одеській області затримали під час одержання хабаря.

За даними слідства, пожежники вимагали гроші у місцевого підприємця. Вони погрожували чоловіку закриттям його автомобільної заправної станції та притягнення бізнесмена до адміністративної відповідальності за невідповідність правилам пожежної безпеки.

Одеських пожежників викрили на корупції – прокуратураОдеська обласна прокуратура

Одеських пожежників викрили на корупції

Наразі рятувальників відсторонили від займаних посад та обирають їм запобіжний захід. Правоохоронці ведуть досудове розслідування за ч. 3 ст. 368Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою КК України. Якщо провину пожежників доведуть, їм загрожуватиме від п’яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

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