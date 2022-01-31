На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 122 осіб

У 1 122 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, одужання підтвердили у 170 осіб. Померла одна людина. Медики провели 1 945 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (98 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 3, Великодедеркальська сільська ОТГ – 3, Вишнівецька селищна ОТГ – 12, Кременецька міська ОТГ – 24, Лановецька міська ОТГ – 28, Лопушненська сільська ОТГ – 1, Почаївська міська ОТГ – 9, Шумська міська ОТГ – 18

Тернопільський район (463 особи): Байковецька сільська ОТГ – 3, Бережанська міська ОТГ – 66, Білецька сільська ОТГ – 5, Великоберезовицька селищна ОТГ –16, Великогаївська сільська ОТГ – 6, Залозецька селищна ОТГ – 17, Збаразька міська ОТГ – 28, Зборівська міська ОТГ – 18, Золотниківська сільська ОТГ – 5, Іванівська сільська ОТГ – 8, Козівська селищна ОТГ – 33, Купчинецька сільська ОТГ – 5, Микулинецька селищна ОТГ – 12, Нараївська сільська ОТГ – 5, Озернянська сільська ОТГ – 8, Підволочиська селищна ОТГ – 5, Підгаєцька міська ОТГ – 52, Підгороднянська сільська ОТГ – 7, Саранчуківська сільська ОТГ – 7, Скалатська міська ОТГ – 18, Скориківська сільська ОТГ – 5, Теребовлянська міська ОТГ – 44, Тернопільська міська ОТГ – 90.

Чортківський район (561 особа): Білобожницька сільська ОТГ – 2, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 6, Борщівська міська ОТГ – 27, Бучацька міська ОТГ – 38, Васильковецька сільська ОТГ – 7, Гримайлівська селищна ОТГ – 19, Гусятинська селищна ОТГ – 16, Заводська селищна ОТГ – 27, Заліщицька міська ОТГ – 46, Золотопотіцька селищна ОТГ – 2, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 17, Колиндянська сільська ОТГ – 15, Копичинецька міська ОТГ – 54, Коропецька селищна ОТГ – 3, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 10, Монастириська міська ОТГ – 31, Нагірянська сільська ОТГ – 20, Скала-Подільська селищна ОТГ – 13, Товстенська селищна ОТГ – 13, Трибухівська сільська ОТГ – 37, Хоростківська міська ОТГ – 22, Чортківська міська ОТГ – 136

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіла 125 332 особи, з них 107 930 вже видужали та 2 231 людина померла.

Що відомо

На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 898 осіб

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