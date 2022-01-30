На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 898 осіб

У 898 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Вчора від коронавірусу померли 3 жителі області. Одужання підтвердили у 164 осіб. Медики провели 3 783 дослідження методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (60 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 3, Великодедеркальська сільська ОТГ – 1, Вишнівецька селищна ОТГ – 2, Кременецька міська ОТГ – 30, Лановецька міська ОТГ – 7, Почаївська міська ОТГ – 1, Шумська міська ОТГ – 16.

Тернопільський район (412 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 5, Бережанська міська ОТГ – 50, Великоберезовицька селищна ОТГ –21, Збаразька міська ОТГ – 26, Золотниківська сільська ОТГ – 3, Іванівська сільська ОТГ – 11, Козівська селищна ОТГ – 43, Козлівська селищна ОТГ – 14, Купчинецька сільська ОТГ – 4, Микулинецька селищна ОТГ – 30, Нараївська сільська ОТГ – 10, Підгаєцька міська ОТГ – 30, Підгороднянська сільська ОТГ – 2, Саранчуківська сільська ОТГ – 9, Скалатська міська ОТГ – 15, Скориківська сільська ОТГ – 7, Теребовлянська міська ОТГ – 36, Тернопільська міська ОТГ – 96.

Чортківський район (426 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 18, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2, Борщівська міська ОТГ – 13, Бучацька міська ОТГ – 40, Васильковецька сільська ОТГ – 9, Гусятинська селищна ОТГ – 15, Заводська селищна ОТГ – 29, Заліщицька міська ОТГ – 63, Золотопотіцька селищна ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 21, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 5, Монастириська міська ОТГ – 11, Нагірянська сільська ОТГ – 15, Скала-Подільська селищна ОТГ – 33, Товстенська селищна ОТГ – 22, Трибухівська сільська ОТГ – 3, Хоростківська міська ОТГ – 15, Чортківська міська ОТГ – 111.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 124 410 осіб, з них 107 760 вже видужали та 2 230 людей померли.

Що відомо

За добу в Україні виявили 24,5 тисячі хворих на COVID-19. Які регіони у лідерах

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