COVID-19 на Волині: 395 нових випадків за добу

За останню добу на Волині підтвердили 395 нових випадків коронавірусної інфекції. Летальних випадків не зафіксували. Про ситуацію із захворюваністю станом на 30 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед недужих цієї доби – 84 дитини та 11 медпрацівників. Госпіталізували – 22 хворих, 373 – лікується амбулаторно.
Одужали в області 64 людини. Смертельних випадків не було зафіксовано.
За добу методом ПЛР протестували 2 511 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 131
- Боратинська ТГ – 3
- Берестечківська ТГ — 8
- Городищенська ТГ – 2
- Горохівська ТГ – 23
- Доросинівська ТГ — 1
- Ківерцівська ТГ – 3
- Колківська – 1
- Копачівська ТГ — 2
- Підгайцівська ТГ – 14
- Рожищенська ТГ – 15
- Торчинська ТГ — 1
- Цуманська ТГ – 8
- Володимир-Волинська ТГ – 15
- Затурцівська ТГ — 8
- Зимнівська ТГ – 10
- Нововолинська ТГ – 30
- Поромівська ТГ – 1
- Устилузька ТГ — 11
- Камінь-Каширська ТГ – 3
- Маневицька ТГ – 26
- Прилісненська ТГ – 2
- Голобська ТГ – 3
- Дубівська ТГ – 14
- Забродівська ТГ — 8
- Ковельська ТГ – 23
- Люблинецька ТГ – 1
- Любомльська ТГ — 12
- Ратнівська ТГ – 28
За весь час пандемії в області захворіли 110 398 волинян. 102 298 людей одужали від COVID-19. 2 254 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 768 недужих на коронавірус волинян. За добу зареєстрували чотири смерті.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.