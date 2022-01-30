COVID-19 на Волині: 395 нових випадків за добу

За останню добу на Волині підтвердили 395 нових випадків коронавірусної інфекції. Летальних випадків не зафіксували. Про ситуацію із захворюваністю станом на 30 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 84 дитини та 11 медпрацівників. Госпіталізували – 22 хворих, 373 – лікується амбулаторно.

Одужали в області 64 людини. Смертельних випадків не було зафіксовано.

За добу методом ПЛР протестували 2 511 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 131

Боратинська ТГ – 3

Берестечківська ТГ — 8

Городищенська ТГ – 2

Горохівська ТГ – 23

Доросинівська ТГ — 1

Ківерцівська ТГ – 3

Колківська – 1

Копачівська ТГ — 2

Підгайцівська ТГ – 14

Рожищенська ТГ – 15

Торчинська ТГ — 1

Цуманська ТГ – 8

Володимир-Волинська ТГ – 15

Затурцівська ТГ — 8

Зимнівська ТГ – 10

Нововолинська ТГ – 30

Поромівська ТГ – 1

Устилузька ТГ — 11

Камінь-Каширська ТГ – 3

Маневицька ТГ – 26

Прилісненська ТГ – 2

Голобська ТГ – 3

Дубівська ТГ – 14

Забродівська ТГ — 8

Ковельська ТГ – 23

Люблинецька ТГ – 1

Любомльська ТГ — 12

Ратнівська ТГ – 28

За весь час пандемії в області захворіли 110 398 волинян. 102 298 людей одужали від COVID-19. 2 254 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 768 недужих на коронавірус волинян. За добу зареєстрували чотири смерті.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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