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COVID-19 на Волині: 395 нових випадків за добу
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COVID-19 на Волині: 395 нових випадків за добу

Лариса Літвицька
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COVID-19 на Волині: 395 нових випадків за добу Фото: Pixabay

За останню добу на Волині підтвердили 395 нових випадків коронавірусної інфекції. Летальних випадків не зафіксували. Про ситуацію із захворюваністю станом на 30 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 84 дитини та 11 медпрацівників. Госпіталізували – 22 хворих, 373 – лікується амбулаторно.

Одужали в області 64 людини. Смертельних випадків не було зафіксовано.

За добу методом ПЛР протестували 2 511 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 131
  • Боратинська ТГ – 3
  • Берестечківська ТГ — 8
  • Городищенська ТГ – 2
  • Горохівська ТГ – 23
  • Доросинівська ТГ — 1
  • Ківерцівська ТГ – 3
  • Колківська – 1
  • Копачівська ТГ — 2
  • Підгайцівська ТГ – 14
  • Рожищенська ТГ – 15
  • Торчинська  ТГ — 1
  • Цуманська ТГ – 8
  • Володимир-Волинська ТГ – 15
  • Затурцівська ТГ — 8
  • Зимнівська ТГ – 10
  • Нововолинська ТГ – 30
  • Поромівська ТГ – 1
  • Устилузька ТГ — 11
  • Камінь-Каширська ТГ – 3
  • Маневицька ТГ – 26
  • Прилісненська ТГ – 2
  • Голобська ТГ – 3
  • Дубівська ТГ – 14
  • Забродівська ТГ — 8
  • Ковельська ТГ – 23
  • Люблинецька ТГ – 1
  • Любомльська ТГ — 12
  • Ратнівська ТГ – 28

За весь час пандемії в області захворіли 110 398 волинян. 102 298 людей одужали від COVID-19. 2 254 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 768 недужих на коронавірус волинян. За добу зареєстрували чотири смерті.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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