Гібридна війна у медіапросторі Дніпропетровщини: як протистояти інформзагрозам

Служба безпеки України та Національна поліція повідомляють, що останні місяці почастішали повідомлення про "мінування" в різних областях. В тому числі, на Дніпропетровщині. У своїй офіційній заяві представники СБУ зазначили, що це є проявом інформаційної війни. Хто замовляє дзвінки? Які країни стоять за ними та які ще є інформаційні загрози для Дніпропетровщини — у матеріалі Суспільного.

Псевдомінування - чергова хвиля гібридної війни

У своїй офіційній заяві СБУ зазначає, що нині український інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни, зазначають у відомстві.

За даними пресслужби СБУ у Дніпропетровській області, кількість дзвінків про замінування, порівняно з минулим роком, значно збільшилась. Якщо упродовж всього 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 неправдивих анонімних повідомлень в Україні, то з початку 2022 року лише за три тижні січня їх надійшло вже більше 300.

"За хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Російська Федерація, яка намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини. Спецслужби країни-агресора активно використовують псевдомінування, як один з елементів гібридної війни. Мета – посіяти тривогу та паніку в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян. На жаль, такі інформаційно-психологічні спецоперації – реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо чітко це усвідомлювати", - сказав голова пресслужби управління СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов.

СБУ разом з Нацполіцією вже встановили, що більшість повідомлень надсилалися з територій суміжних пострадянських країн або тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань російські спецслужби залучають громадян України. Декого з «псевдомінерів» вже вдалося затримати.

21 січня 2022 року співробітники СБУ затримали чоловіка, який зробив неправдиве повідомлення про мінування криворізького Гірничого коледжу. Ним виявився студент місцевого навчального закладу, який замовив мінування у адміністратора одного з російських закритих телеграм-чатів, що керується спецслужбами РФ.

Анонімний лист про замінування відправили 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" та самого коледжу. Автор повідомлення представився "російським терористом" і вимагав 250 тис. грн викупу, "щоб теракту не сталося". Співробітники СБУ оперативно встановили псевдомінера та затримали його. Тепер чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

За словами Валерія Єфанова, з початку 2021 року вже встановлено близько 350 осіб, які надіслали неправдиві повідомлення про мінування.

Їх притягують до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 259 , ч. 1 ст. 258 КК України.

Гібридна війна у соцмережах та ЗМІ

СБУ також фіксує прояви гібридної війни у соцмережах, ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не тільки фіксує, а й реагує на них.

Проте, каже Валерій Єфанов, зараз стабільність та спокій в Україні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця.

"Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі повинні мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від маніпуляцій", - сказав він.

У Дніпрі кожна дев’ята новина — з маніпуляцією.

Щодо медійного поля Дніпропетровщини, експертка громадської організації “Інститут масової інформації” Валерія Мальченко каже: кожна дев'ята новина - маніпулятивна. Такі підсумки “Інфокрайм Дніпро”.

Експерти ГО “Інститут масової інформації” та “Інфокрайм Дніпро” пів року моніторили новинні стрічки 10 популярних онлайн-ресурсів Дніпра та Кривого Рогу, дописи 9 фейсбук-сторінок місцевих політиків, а також випуски новин на 6 місцевих телеканалах. Загалом проаналізували 33400 повідомлень та 1109 телевізійних сюжетів.

Маніпуляцій більше ніж фейків

Висновок експертів такий: 11% дніпровських та криворізьких новин є маніпуляціями або фейками. Загалом під час дослідження виявили 3826 маніпуляцій та 13 фейків.

За словами Валерії Мальченко, дуже важливо вміти розпізнавати не тільки відверті фейки, а й маніпуляції. Кількість фейків зменшується, але росте кількість маніпуляцій. Дезінформація стає завуальованою. Дуже часто її маскують під конспірологічні теорії.

"Емоційні оцінки, заголовки, що не відповідають текстам самих новин, подання лише частини інформації, прихована політична та комерційна реклама, заангажовані експерти, що просувають певну думку, перебільшення чи применшення даних, меми, все це - маніпуляції. Головна різниця полягає у тому, що фейки абсолютно не відповідають дійсності, а маніпуляції її викривляють", - пояснила експертка.

Інформаційні загрози

Як розпізнати основні інформаційні загрози та антиукраїнські наративи розповіли експерти ГО Детектор Медіа та Групи з аналізу гібридних загроз, які представили результати дослідження “Дезінформація у східній та південній Україні”. Кількарічна робота охопила медійний ландшафт, зокрема, Дніпропетровщини.

Лідером у розповсюдженні дезінформації є Кремль

Згідно з дослідженням, лідером у розповсюдженні дезінформації є Кремль. А основною його мішенню - Україна. Мета - дестабілізувати суспільство та примусити Україну до миру на умовах Росії.

"ЗМІ Росії перебувають під прямим контролем Кремля, що дозволяє йому просувати свої меседжі через медіа. Аби охопити українську аудиторію та маскувати свої справжні політичні цілі, Кремль використовує місцевих українських посередників - проксі - українські медіа, які адаптують кремлівські меседжі для української аудиторії", - розповіла експертка ГО Детектор Медіа Ксенія Ілюк.

Наратив - основний елемент дезінформації

Головним інструментом кремлівської дезінформації є наратив. Це - певна історія, інтерпретація подій, яку розповідають роками. Наратори використовують різні маніпуляції, щоби сформувати у цільової аудиторії потрібне бачення світу. Постійне просування одних і тих самих повідомлень різними каналами робить їх переконливими для аудиторії.

"Наратив складається з багатьох компонентів - від фейків до замовчування та подання правдивої інформації у бажаному контексті. Це і спеціально підібрані інформаційні приводи, і виривання з контексту. Наприклад, постійне висвітлення виключно негативних новин та ігнорування позитивних, спотворює бачення ситуації глядачем" - пояснила Ксенія Ілюк.

Топ-5 основних антиукраїнських наративів

Експерти виділили п'ять основних наративів, які просувають про Україну російські ЗМІ:

в Україні потужна русофобія - цей наратив російські медіа використовують, щоб виправдати перед світом агресію проти України та анексію Криму. Під “русофобією” маються на увазі “антиросійські зміни в освіті”, “тотальна українізація”, нібито заборона використання російської мови тощо.

- цей наратив російські медіа використовують, щоб виправдати перед світом агресію проти України та анексію Криму. Під “русофобією” маються на увазі “антиросійські зміни в освіті”, “тотальна українізація”, нібито заборона використання російської мови тощо. в Україні громадянська війна - згідно цього наративу, “громадянська війна” в Україні нібито почалася через спротив російськомовного населення Криму та Сходу. Що дало Росії привід до втручання.

згідно цього наративу, “громадянська війна” в Україні нібито почалася через спротив російськомовного населення Криму та Сходу. Що дало Росії привід до втручання. в Україні процвітає фашизм - прагнення українців до незалежності та самостійності подається як радикалізм та фашизм. А Революція Гідності трактується як "державний переворот", в результаті якого до влади прийшов радикальний, націоналістичний уряд.

- прагнення українців до незалежності та самостійності подається як радикалізм та фашизм. А Революція Гідності трактується як "державний переворот", в результаті якого до влади прийшов радикальний, націоналістичний уряд. Україна це недодержава, держава яка не відбулася, failed state - ідея про Україну як "недодержаву”, що не має реальних інституцій, створює враження, що російський вплив є необхідним, оскільки дозволяє врегулювати хаос на українській території, до чого саме місцеве населення нібито не здатне.

- ідея про Україну як "недодержаву”, що не має реальних інституцій, створює враження, що російський вплив є необхідним, оскільки дозволяє врегулювати хаос на українській території, до чого саме місцеве населення нібито не здатне. Україна - маріонетка заходу - цей наратив має пояснювати, чому "недодержава" досі існує. Згідно з ним, західні країни “використовують Україну у своїх власних цілях” і тільки тому вона продовжує існувати. За логікою цього наративу, якщо Росія не впливає на Україну, то це неодмінно робить Захід.

Керівниця Групи з аналізу гібридних загроз Олександра Цехановська каже: ці наративи про Україну Кремль стабільно просуває з 2014 року. Їх озвучують найвищі російські посадовці, вони лунають в ефірах російських телеканалів, їх розповсюджують через медіа та соціальні мережі, в тому числі залучаючи тролів та ботів.

Як російські наративи потрапляють в Україну

Основна причина, чому російська дезінформація проникає на українські телеканали, це - олігархізація українського медіаринку, зазначає Олександра Цехановська. Олігархи, які володіють каналами, прямо впливають на них. І якщо власник каналу займає проросійську позицію, то він її просуває на своєму каналі.

"Але, навіть ті олігархи, які позиціонують себе, як проукраїнські, піклуються, в першу чергу, про власні бізнесові та політичні інтереси. І, якщо їм це вигідно, - просувають і антиукраїнські наративи. Наприклад, у період виборів зростає кількість риторики, що зображує Україну, як "недодержаву". Тому що їм вигідно принижувати та дискредитувати своїх політичних опонентів. І ніхто не переймається тим, який довгостроковий ефект це матиме на безпеку країни", - сказала Олександра Цехановська.

«Децентралізація» у соціальних мережах

Втім, за словами експерток, у регіональних ЗМІ проросійська дезінформація не домінує.

"Децентралізація у соцмережах та ЗМІ відбулась слідом за децентралізацією в країні. У регіонах ситуація дуже залежить від позиції місцевої влади. Що їм вигідно на даний момент, те вони і просуватимуть", - розповіла Олександра Цехановська.

Соціальним мережам довіряють більше, ніж місцевим ЗМІ

Популярність різних платформ, у тому числі телеграм-каналів, пояснюється тим, що 59% опитаних українців вважають, що в Україні немає незалежних ЗМІ, а для 72% соцмережі є основним джерелом новин. Повідомлення у соцмережах користувачі вважають “справжньою чесною інформацією”.

"Таким джерелам не варто довіряти - інформацію на таких ресурсах важко перевірити, адже там зашкалює анонімність. Найпопулярнішими словами у Telegram-каналах є "інсайд", "чутки", "наше джерело повідомило", "ми знаємо те, чого не знає ніхто". Навіть коли виявляється, що їхнє "передбачення" не збулося , вони поводяться так, ніби нічого не сталось, і пишуть: "у нас є новий інсайд", - розповіла Олександра.

Тому, кажуть експерти, дуже важливо ставитись критично до будь-якої інформації та довіряти лише відкритим і офіційним джерелам.

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