За словами директорки Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні Людмили Гнатюк, дитяче відділення не працювало з червня 2021 року, бо не було лікаря, який би його очолив. Свою роботу відновило з початку 2022 року. Нині у ньому лікуються 10 дітей, а очолила відділення Тетяна Сердюк. Зараз допомогу дітям у стаціонарі надають двоє педіатрів.

Завідуюча дитячим відділенням Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні, лікарка-педіатр Тетяна Сердюк оглядає чотирирічну Ангеліну. Жінка розповідає: зараз відділення може одночасно надавати допомогу 15-ти дітям. Тут працює 2 педіатри. Сама Тетяна Сердюк перейшла сюди працювати з інфекційного відділення. Загалом, каже, має 16 років лікарського стажу: "Три роки аспірантури. Потім я працювала в приватному кабінеті, оскільки вже посада дитячого інфекціоніста була зайнята на той момент. Потім почалася пандемія і виникла така ситуація, що лікарі розрахувалися з інфекційного відділення. Не було кому працювати, і була загроза закриття інфекційного відділення. Я прийшла туди працювати".

Тетяна Сердюк каже: зараз працює у дитячому відділенні. За її словами, кількість хворих дітей з нового року, порівняно з минулим за цей період, зросла. Зараз у дитячому відділенні лікуються 10 дітей. Додає: "Це - моя робота, я роблю її із задоволення. Втомлююся, звичайно, виснажуюся, бо навантаження велике. Але це - моя робота".

Мама Ангеліни, Вікторія Корейко, розповідає: надавала донці медичну допомогу самостійно, поки відділення було зачинене пів року. За її словами, зараз сюди поступили з важким станом: "Найменша дитинка в нас є паліативною, киснезалежною, якій лікарі взагалі шансів на життя не давали".

Мати чотирирічної Даші, Ірина Кириченко, каже: лікуються у дитячому відділенні з минулого тижня. Додає: "Я швидкою приїхала, і нас одразу сюди поклали. Педіатри все добре послухали".

Дитяче відділення відновило роботу з 3 січня цього року, розповідає директорка Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні Людмила Гнатюк. За її словами, з червня минулого року тут не було лікарів-педіатрів, дітей лікували в інфекційному відділенні або амбулаторно. Працювати відділення почало, коли погодилася його очолити Тетяна Сердюк.

"Ніхто до нас за нашим оголошенням не звернувся. Була відгукнулася одна людина з Миколаївської області. Обіцяла прийти. До цього часу вона так і не з’явилася. Інтерни до нас не приходили. Тому, на жаль, так довго ми не могли знайти лікаря", - каже Людмила Гнатюк.

Тетяна Сердюк - мама трьох дітей, родом із Старокостянтинова. Власного житла лікарка не має. Квартиру для завідуючої дитячим відділенням пообіцяла виділити міська влада, розповідає міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук. За його словами, для лікарів виділили чотири квартири. В них зробили ремонт за гроші з міського бюджету. Взяли на це 2 мільйони гривень. Квартири однокімнатні. Площа кожної - 44 квадратних метри. Тут окремий санвузол та кухня. Микола Мельничук каже: через 5 років лікарі зможуть приватизувати житло. Із сім’єю Тетяна Сердюк сюди зможе заселитися до 10 лютого.

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