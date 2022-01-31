У Хмельницькому 31 січня відкрили нову амбулаторію сімейної медицини

Медики дев’ятої, нової Хмельницької амбулаторії загальної практики-сімейної медицини у свій перший робочий день прийняли близько двох сотень пацієнтів. Про це Суспільному розповіла завідувачка закладу Наталія Стефанович. Які послуги можна тут отримати - у матеріалі Суспільного.

Житель мікрорайону Леонід прийшов в нову амбулаторію, що на вулиці Камянецькій, 67, повернути кисневий концентратор. Каже, дихав киснем після реанімації в інфекційній лікарні, куди потрапив разом з дружиною з пневмонією. За його словами, мешкає він неподалік, на вулиці Грушевського. Сюди, каже, йому набагато краще приходити, аніж в поліклініку.

В новій амбулаторії сьогодні, 31 січня, перший робочий день. Медична реєстраторка Росіна Маєвська каже: перші відвідувачі прийшли одразу після відкриття. За її словами, до обіду було близько 100 відвідувачів. Додає: "Ми всіх завчасно попереджали, що відкривається амбулаторія, шо ми маємо переїжджати. Люди вже всі знали. Дзвонили по телефону, запитували".

В амбулаторії працюють п’ять сімейних лікарів та два педіатри, які обслуговують понад 11 тисяч жителів мікрорайону. Завідувачка амбулаторії Наталія Стефанович розповідає: тут можна отримати такі види послуг, як огляд лікарем, призначення від лікаря, ін'єкції, профілактичні щеплення, швидкі тести, кардіограми тощо.

"У нас є стаціонарний електрокардіограф. Також в нас є два переносних кардіографа, якщо треба на дому лежачим пацієнтам. Тут проводиться забір сечі і крові. Днями нам мають встановити аналізатори, і ми будемо тут же виконувати і ці аналізи", - каже завідувачка. Та додає: планували перебратися в окреме приміщення раніше, та ремонт тривав близько року.

Міський голова Олександр Симчишин каже: на капітальний ремонт і оснащення закладу витратили понад два мільйони гривень.

Начальник управління охорони здоров’я Борис Ткач розповідає: "Суть амбулаторії сімейної медицини в тому, щоб наблизити максимально первинну медичну допомогу до населення. Якраз саме цей район ніби як відірваний. Пацієнти зверталися, і в нас плани були давно, але не знаходили підходящого приміщення".

Фото: Суспільне Поділля У новій амбулаторії проводять забір крові на аналізи. Фото: Суспільне Поділля.

Жителі тринадцяти квартир цієї п'ятиповерхівки в соціальних мережах обурювалися, що ремонт триває надто довго, а заклад в житловому будинку недоречний.

Відвідувач амбулаторії Володимир Лук'янчук розповідає: "Те, що це в житловому будинку, абсолютно ні на що не впливає. Тут же немає якихось небезпечних засобів, приладів чи ще чогось, що могло б зашкодити мешканцям. Тим більше, воно виходить сюди, на вулицю, запис іде за чергою. Звичайно, було би добре, якби це було побудовано спеціально, за типовим проєктом амбулаторії".

Борис Ткач каже: наразі в обласному центрі 27 амбулаторій та шість - у селах громади, і створюватимуть нові, де, ймовірно, будуватимуть нові або ремонтуватимуть старі приміщення. З його слів, в 2022 році планують більше уваги приділити сільським амбулаторіям та закладам у віддалених від центру мікрорайонів.

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