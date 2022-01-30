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"Я мрію, щоб комікс про Закарпаття екранізував Netflix", — автор коміксу "Міфологема" про новий твір
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"Я мрію, щоб комікс про Закарпаття екранізував Netflix", — автор коміксу "Міфологема" про новий твір

Олександр Бодня
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"Я мрію, щоб комікс про Закарпаття екранізував Netflix", — автор коміксу "Міфологема" про новий твір Колаж: Іван Попович, Видавництво "Тут"

Комікс закарпатського автора Івана Поповича під назвою "Дід Піхто або Гості, які постукали знизу" вийшов наприкінці січня 2022 року, як перший том мальопису "Міфологема". Автор написав фентезі-історію, події якої відбуваються на Закарпатті. Суспільне розпитало Івана Поповича про що йдеться у новому творі та яку роль грає область у серії коміксів.

За словами Івана Поповича, події коміксу "Дід Піхто або Гості, які постукали знизу" відбуваються на горі Драгобрат та горі Близниця, Рахівського району.

"Я мрію, щоб комікс про Закарпаття екранізував Netflix", — автор коміксу "Міфологема" про новий твірФото: Туристично-інформаційний центр Рахівського району

"У коміксі йдеться про сім’ю з Києва, які мають двох дітей: хлопця 15 років та дівчинку 13 років. Діти активно грають у комп’ютерні ігри. Щоб відволікти дітей від комп’ютера батьки вирішили вивезти їх у зимові Карпати, а саме — на Драгобрат. Їх вивозять на гору Близниця, де герої потрапляють у туман. Однак, вони поїхали не у тому напрямку, куди потрібно, тому їх засипала снігом лавина. Далі починається фентезійна частина, яка веде героїв у міфічну історію", — розповідає Іван Попович.

"Я мрію, щоб комікс про Закарпаття екранізував Netflix", — автор коміксу "Міфологема" про новий твірФото: Туристично-інформаційний центр Рахівського району

Драгобрат, Хустський замок, Ужгородський кар'єр: історії "Міфологеми" відбуватимуться у різних куточках Закарпаття

Автор коміксу каже, що "Міфологема" складатиметься з п'яти частин.

"Події першої — відбуваються на горі Драгобрат. Друга історія — про Рахівський район, третя про Хустський замок. Буде і про Ужгородський кар’єр історія. У подіях будуть різні персонажі. На початку коміксу є карта Закарпаття, на якій розкладені відмітки з міфічними персонажами — вампірами, перевертнями, русалками та іншими. Така собі, міфічна карта Закарпаття. Вона буде переходити з одного коміксу в інший", — розповів Іван Попович.

"Я мрію, щоб комікс про Закарпаття екранізував Netflix", — автор коміксу "Міфологема" про новий твірКомікс "Міфологема"

Дев'ять місяців візуалізації

Іван Попович каже, що ідея сюжету коміксу виникла в нього влітку 2019-го року. За візуальну частину мальопису відповідала ілюстраторка Александра Луцюк, а створювати комікс допоміг редактор та письменник Роман Крижанівський.

"Над візуальною частиною коміксу ілюстраторка працювала 9 місяців. Він був готовий у вересні 2021 року", — каже Іван Попович.

"Я мрію, щоб комікс про Закарпаття екранізував Netflix", — автор коміксу "Міфологема" про новий твірФото: Туристично-інформаційний центр Рахівського району

На фото два варіанти обкладинок: від автора та від видавництва.

Загалом у автора у доробку близько 200 історій. У багатьох — елементи міфу, фольклору, фентезі та легенд.

"Кіношні" історії та мрія про екранізацію Netflix

Автор "Міфологеми" розповів, що мріє, аби Netflix екранізував комікс у вигляді мультфільму.

"Колеги по літературній школі казали, що в мене "кіношні" історії. Згодом, після кількох порад, я зрозумів, що сюжет добре підходить для формату коміксу. Взагалі, моя мрія, щоб Нетфлікс зняв за моїм коміксом про Закарпаття мультфільм. Тим більше я звернув увагу, що вони у пошуках нових тем шукають приклади історій слов’янської міфології. Комікс — це розкадровка, тому це спрощує візуалізацію історії. Буду створювати нові комікси принаймні до тих пір, поки з цього не створять мультфільм", — розповів автор.

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