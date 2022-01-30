Комікс закарпатського автора Івана Поповича під назвою "Дід Піхто або Гості, які постукали знизу" вийшов наприкінці січня 2022 року, як перший том мальопису "Міфологема". Автор написав фентезі-історію, події якої відбуваються на Закарпатті. Суспільне розпитало Івана Поповича про що йдеться у новому творі та яку роль грає область у серії коміксів.

За словами Івана Поповича, події коміксу "Дід Піхто або Гості, які постукали знизу" відбуваються на горі Драгобрат та горі Близниця, Рахівського району.

Фото: Туристично-інформаційний центр Рахівського району

"У коміксі йдеться про сім’ю з Києва, які мають двох дітей: хлопця 15 років та дівчинку 13 років. Діти активно грають у комп’ютерні ігри. Щоб відволікти дітей від комп’ютера батьки вирішили вивезти їх у зимові Карпати, а саме — на Драгобрат. Їх вивозять на гору Близниця, де герої потрапляють у туман. Однак, вони поїхали не у тому напрямку, куди потрібно, тому їх засипала снігом лавина. Далі починається фентезійна частина, яка веде героїв у міфічну історію", — розповідає Іван Попович.

Фото: Туристично-інформаційний центр Рахівського району

Драгобрат, Хустський замок, Ужгородський кар'єр: історії "Міфологеми" відбуватимуться у різних куточках Закарпаття

Автор коміксу каже, що "Міфологема" складатиметься з п'яти частин.

"Події першої — відбуваються на горі Драгобрат. Друга історія — про Рахівський район, третя про Хустський замок. Буде і про Ужгородський кар’єр історія. У подіях будуть різні персонажі. На початку коміксу є карта Закарпаття, на якій розкладені відмітки з міфічними персонажами — вампірами, перевертнями, русалками та іншими. Така собі, міфічна карта Закарпаття. Вона буде переходити з одного коміксу в інший", — розповів Іван Попович.

Комікс "Міфологема"

Дев'ять місяців візуалізації

Іван Попович каже, що ідея сюжету коміксу виникла в нього влітку 2019-го року. За візуальну частину мальопису відповідала ілюстраторка Александра Луцюк, а створювати комікс допоміг редактор та письменник Роман Крижанівський.

"Над візуальною частиною коміксу ілюстраторка працювала 9 місяців. Він був готовий у вересні 2021 року", — каже Іван Попович.

Фото: Туристично-інформаційний центр Рахівського району На фото два варіанти обкладинок: від автора та від видавництва.

Загалом у автора у доробку близько 200 історій. У багатьох — елементи міфу, фольклору, фентезі та легенд.

"Кіношні" історії та мрія про екранізацію Netflix

Автор "Міфологеми" розповів, що мріє, аби Netflix екранізував комікс у вигляді мультфільму.

"Колеги по літературній школі казали, що в мене "кіношні" історії. Згодом, після кількох порад, я зрозумів, що сюжет добре підходить для формату коміксу. Взагалі, моя мрія, щоб Нетфлікс зняв за моїм коміксом про Закарпаття мультфільм. Тим більше я звернув увагу, що вони у пошуках нових тем шукають приклади історій слов’янської міфології. Комікс — це розкадровка, тому це спрощує візуалізацію історії. Буду створювати нові комікси принаймні до тих пір, поки з цього не створять мультфільм", — розповів автор.

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