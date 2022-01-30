Ще одна з громад Тернопільщини переходить на дистанційне навчання

Усі заклади освіти Шумської громади переходять на дистанційне навчання. Таке рішення прийняли під час екстреного засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради. Про це Суспільному повідомив голова громади Вадим Боярський.

"Спостерігається значне прогресування поширення захворювання на коронавірус та ГРВі. 188 за тиждень, проти 86 за попередній тиждень хворих на COVID-19", – каже Боярський.

Комісія вирішила до 04.02.2022 включно перейти на дистанційну форму навчання для усіх закладів освіти. Дозволити роботу дошкільних закладів, за умови проходження ПЛР тестів працівниками, та недопущення відвідування дітьми з ознаками захворювання. Призупинити проведення всіх культурно-масових та спортивних заходів.

Що відомо