На Тернопільщині посилять карантинні обмеження

З 26 січня в Тернопільській громаді посилять карантинні обмеження. Зокрема, учні 5-11 класів усіх шкіл міста підуть на дистанційне навчання, а заклади громадського харчування працюватимуть до 22 години. Такі рішення прийняли сьогодні на засіданні міського штабу для боротьби з коронавірусом. Про це Суспільному розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, також заборонили проведення масових заходів і роботу дитячих ігрових кімнат. Це пов’язано зі збільшенням кількості хворих на COVID-19. Стежитимуть за дотриманням карантинних вимог поліцейські, працівники Держпродспоживслужби та муніципали.

Наразі на дистанційному навчанні 5-11 класи в 5 школах міста. Про це розповіла начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. Загалом у Тернопільській громаді 44 школи.

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