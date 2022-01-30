На Полтавщині прогнозують штормовий вітер

На території Полтавської області 30-31 січня прогнозують штормовий вітер. А на дорогах можлива ожеледиця. Про це Суспільному повідомила синоптикиня обласного гідрометцентру Людмила Оніпченко.

За її словами, до кінця дня 30 січня на Полтавщині прогнозують пориви вітру до 15–20 метрів за секунду. Крім того, на дорогах можлива ожеледиця.

У понеділок, 31 січня, буде хмарно. Цього дня рогнозують сніг та вітер 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви 15-20 метрів за секунду, на дорогах –ожеледиця, розповіла Людмила Оніпченко.

Температура повітря упродовж доби становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Уночі – від -1 до -3 градусів, додала синоптикиня.

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