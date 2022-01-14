Аби запобігти переохолодженню організму, бажано поїсти перед виходом, а також не вживати алкоголь. А ще за яких температурних показників не варто виходити на вулицю дітям, розповіла Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Протягом двох днів медики на Полтавщині виїжджали на вісім викликів, за якими людям поставили діагноз "Переохолодження", повідомив Супільному директор обласного центру екстреної меддопомоги Дмитро Лавренко.
За її словами, якщо ситно не поїсти перед виходом на вулицю, то на голодний шлунок гіпотерміяГіпотермія – стан організму, при якому температура тіла падає нижче необхідної для підтримки нормального обміну речовин і функцій організму може виникнути і при нульовій температурі. Організму просто нізвідки буде брати енергію, щоб підтримувати нормальну температуру тіла. Крім того, бажано випити гарячий чай або каву, а ще не пити алкогольні напої.
"Не вживати алкоголь, адже він сприяє відтоку крові від життєво важливих органів, а внаслідок цього температура тіла знижується швидше", − говорить Світлана Рибалко.
Також у морози варто одягатися у просторий та багатошаровий одяг з натуральних тканин. Це забезпечує додатковий теплозахист, каже речниця.
Якщо ж людина вживає медпрепарати, необхідно з’ясувати у лікаря, як вони діють при понижених температурах повітря.
"Деякі з них, приміром, препарати для регулювання кров’яного тиску, антидепресанти, серцеві, підвищують чутливість організму до температурних коливань. Необхідно обов’язково консультуватися з лікарем", − розповідає Світлана Рибалко.
За словами речниці рятувальників, особливу увагу слід приділяти уникненню переохолодження та обмороження дітей. Не варто виходити на вулицю дітям до трьох років, якщо температура повітря становить понад 10 морозу. Дітям дошкільного та шкільного віку − якщо температура становить 20 градусів морозу.
Як розповів Супільному директор обласного центру екстреної меддопомоги Дмитро Лавренко, протягом 12-13 січня медики на Полтавщині виїжджали на вісім викликів, за якими людям поставили діагноз "Переохолодження". Чотири з них зафіксували у Полтаві, два – у Миргороді, ще по одному – у Решетилівці та Горішніх Плавнях. Частині з цих людей надали допомогу у автомобілі швидкої медичної допомоги, від госпіталізації вони відмовилися.
Що відомо:
- У Полтаві під час похолодань можна погрітися у восьми стаціонарних пунктах обігріву. В області таких працює понад 300. Вони розміщені у центрах соцобслуговування, адмінбудівлях та церквах, повідомляв Суспільному виконувач обов’язків начальника обласного управління з питань цивільного захисту Віктор Стеблянко.