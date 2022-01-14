Аби запобігти переохолодженню організму, бажано поїсти перед виходом, а також не вживати алкоголь. А ще за яких температурних показників не варто виходити на вулицю дітям, розповіла Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Протягом двох днів медики на Полтавщині виїжджали на вісім викликів, за якими людям поставили діагноз "Переохолодження", повідомив Супільному директор обласного центру екстреної меддопомоги Дмитро Лавренко.

За її словами, якщо ситно не поїсти перед виходом на вулицю, то на голодний шлунок гіпотермія може виникнути і при нульовій температурі. Організму просто нізвідки буде брати енергію, щоб підтримувати нормальну температуру тіла. Крім того, бажано випити гарячий чай або каву, а ще не пити алкогольні напої.

"Не вживати алкоголь, адже він сприяє відтоку крові від життєво важливих органів, а внаслідок цього температура тіла знижується швидше", − говорить Світлана Рибалко.

Також у морози варто одягатися у просторий та багатошаровий одяг з натуральних тканин. Це забезпечує додатковий теплозахист, каже речниця.

фото: pixabay.com У морози варто одягати багатошаровий одяг

Якщо ж людина вживає медпрепарати, необхідно з’ясувати у лікаря, як вони діють при понижених температурах повітря.

"Деякі з них, приміром, препарати для регулювання кров’яного тиску, антидепресанти, серцеві, підвищують чутливість організму до температурних коливань. Необхідно обов’язково консультуватися з лікарем", − розповідає Світлана Рибалко.

За словами речниці рятувальників, особливу увагу слід приділяти уникненню переохолодження та обмороження дітей. Не варто виходити на вулицю дітям до трьох років, якщо температура повітря становить понад 10 морозу. Дітям дошкільного та шкільного віку − якщо температура становить 20 градусів морозу.

Як розповів Супільному директор обласного центру екстреної меддопомоги Дмитро Лавренко, протягом 12-13 січня медики на Полтавщині виїжджали на вісім викликів, за якими людям поставили діагноз "Переохолодження". Чотири з них зафіксували у Полтаві, два – у Миргороді, ще по одному – у Решетилівці та Горішніх Плавнях. Частині з цих людей надали допомогу у автомобілі швидкої медичної допомоги, від госпіталізації вони відмовилися.

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