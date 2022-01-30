На Херсонщині 29 січня, близько 21:00, анонім повідомив про замінування центральної міської лікарні у Новій Каховці. Після перевірки правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів.

Цю інформацію Суспільному підтвердив т.в.о. начальника відділу комунікації поліції Херсонської області Андрій Кований

За вказаною адресою виїхали правоохоронці та рятувальники. Вони обстежили приміщення лікарні та прилеглої території. Евакуація людей не проводилась. Роботи завершили о 22:15. Вибухового пристрою на місці не виявили.

Наразі поліція розшукує людину, причетну до хибного повідомлення до замінування.

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