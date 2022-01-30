30 січня, під час пошукових робот дніпровські рятувальники знайшли тіло хлопця, який провалився під лід. Про це йдеться на офіційній сторінці ДСНС області.

Об 11.00 на відстані 50 метрів від берега та на глибині шість метрів, надзвичайники виявили тіло 17-річного хлопця, який провалився під лід.

ДСНС області Пошукові роботи

Водолази обстежили 2500 кв. м. підводної акваторії річки Дніпро.

Що відомо

29 січня, на центральному пряжі острова Монастирський у Дніпрі двоє підлітків провалились під лід. Один з них вибрався на кригу, інший підліток зник під водою.

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