На Рівненщині у Сарненському районі провалився під кригу та потонув рибалка, це перший такий нещасний випадок від початку 2022 року. Тіло виявили та витягли з води місцеві жителі. У Службі порятунку закликали бути обережними на льоду у період відлиги та розповіли, що потрібно робити, щоб вберегти своє життя.

Інцидент стався у середу, 5 січня, у селі Бережниця. Загиблого з води у старому руслі річки Горинь витягли місцеві жителі. Поліції вони повідомили, що поруч виявили автомобіль загиблого та місце, де, ймовірно, потонув чоловік, – розповіли у пресслужбі Нацполіції області.

"Загиблим виявився 36-річний житель села Великі Цепцевичі, який зранку пішов на рибалку. Під час поверхневого огляду тіла ознак насильницької смерті не виявили, експертиза показала, що чоловік загинув від механічної асфіксії внаслідок утоплення", – розповіла Суспільному спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун.

Як вберегти себе на льоду

Упродовж 2021 року взимку на Рівненщині зафіксували щонайменше три випадки, коли люди провалились під лід. Таку цифру Суспільному наприкінці грудня назвав речник Служби порятунку області Дмитро Мельник. Рятувальники провели навчання та показали, як діяти в таких випадках.

Насамперед вони закликали не виходити на кригу, тоншу за п'ять-сім сантиметрів, не робити це у темну пору доби, не скупчуватися групами та не залишати на льоду дітей без нагляду.

Міцність льоду потрібно перевірити товстою палицею, ударяючи нею якнайдалі від себе. Випробовувати міцність ударами ніг заборонено. Якщо лід недостатньо міцний, потрібно повертатися назад за своїми слідами, бо там міцність льоду вже перевірена, – йдеться у повідомленні пресслужби ГУ ДСНС.

"Небезпечні місця на льоду, як правило, темніші за інші. Небезпечним є каламутний, малопрозорий і білий лід", – розповів речник ДСНС області Дмитро Мельник.

Він додав: кожен рибалка повинен мати з собою міцну мотузку 12-15 метрів завдовжки із великою глухою петлею на кінці, а також тримати поруч з лункою дошку або велику гілку.

Що робити, якщо провалились під лід

Якщо таки провалились під лід, у ДСНС радять найперше опанувати страх, не панікувати та голосно покликати на допомогу.

широко розкиньте руки на краї пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою;

намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню;

вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду;

вибравшись з ополонки, необхідно відкотитися від неї на безпечну відстань, а потім повзти в той бік, звідки ви прийшли, адже там міцність льоду вже перевірена. У жодному разі не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться;

далі необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову одягніть його. Для зігрівання робіть будь-які фізичні вправи.

Що робити, якщо у вас на очах під лід провалилась людина

крикнути, що ви йдете на допомогу;

знайдіть предмет, який можна кинути потерпілому – міцну палицю, мотузку, власний пояс, шарф, сумку, якщо вона має довгу та міцно пристрочену лямку;

наближайтесь до ополонки поповзом, широко розкинувши руки;

підкладіть під себе дошку, фанеру;

не підповзаючи до самого краю ополонки, за 3-4 метри подайте потерпілому палицю (мотузку, лижу, шарф тощо) і витягніть його на лід;

витягши потерпілого на лід, разом з ним поповзом повертайтесь на берег;

якщо на допомогу поспішають декілька людей, можна лягти на лід один за одним, узявшись за ноги, і повзти до потерпілого. Перший у "ланцюгу" подає потерпілому ремінь, шарф, палку тощо й усі тягнуть його на поверхню криги та відповзають з небезпечної зони;

витягнувши потерпілого на берег, надайте йому першу допомогу, необхідну при охолодженні організму, викличте швидку допомогу.

Що відомо

Загалом, з початку 2021 року на водоймах Рівненщини втопилися 38 людей. У 2020 році таких було 42.

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