Чоловіка, ймовірно причетного до пограбування історичного клубу "Красне поле" в Ужгороді, затримали поліцейські ввечері 29 січня. Інформацію Суспільному письмово підтвердила речниця Нацполіції на Закарпатті Ганна Дан.

За словами голови клубу та видавця Івана Ребрика, поліцейські вилучили у невідомого чоловіка викрадені речі та мікроавтобус, яким користувалися працівники організації.

"О 18:00 год 29 січня нас повідомили що його знайшли. Наразі він затриманий. Мікроавтобус знаходиться на штрафмайданчику поліції", — розповів Іван Ребрик.

Він додав, що втеча з місця пограбування потрапила на камери спостереження у місті. Мотиви чоловіка йому невідомі.

"Ми самі заінтриговані мотивами цієї особи. Чим вона керувалася? Однозначно, що це зухвале "бетярське" пограбування", — каже голова клубу.

Що відомо:

Винесли речі й викрали авто. В Ужгороді пограбували приміщення історичного клубу "Красне поле";

За словами Івана Ребрика, це вже 5-те пограбування в історичному клубі.

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