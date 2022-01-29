В Ужгороді зробили погром у приміщенні історичного клубу "Красне поле". Про це Суспільному повідомив голова клубу та видавець Іван Ребрик. Сталося це у ніч на 28 січня.

"Зламали замок, перекинули всі речі, які могли. Вкрали електрочайник, чугун, скриньку-аптечку, два крісла", — розповів Іван Ребрик.

Заступник голови історичного клубу Томаш Лелекач у коментарі Суспільному також повідомив, що з території викрали автомобіль, в якому вивезли всі речі. За його словами, цією автівкою користувалися працівники організації.

Фото: Іван Ребрик

"Рівно 5 років тому у нас була подібна ситуація із крадіжкою у приміщенні. Тоді вкрали історичні речі. Тоді злодіїв не знайшли. Я не знаю мотивів. Є припущення, що двічі це зробили спеціально до дати пам'яті героїв Крут. Думаю, це зробили, щоб показати нашу вразливість", — зазначив голова клубу "Красне поле". За його словами, загалом це вже 5-те пограбування у приміщенні.

"У нас в офісі цінні архівні матеріали, рукописи, історичні документи, пов'язані з діяльністю Карпатської України, з розбудовою державності, російсько-української війни", — розповів Іван Ребрик.

Фото: Іван Ребрик

"Ми звернулись до поліції, вони працюють на місці", — повідомив Іван Ребрик.

Суспільне звернулось до речниці Нацполіції в області Ганни Дан, вона пообіцяли прокоментувати ситуацію пізніше.

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