На Харківщині вперше з листопада зафіксували понад 1700 випадків COVID-19

Минулої доби на Харківщині виявили 1722 випадки коронавірусу, 358 людей одужали. До статистики внесли відомості про шість смертей внаслідок COVID-19. Понад 1700 випадків хвороби за добу в Харківській області не фіксували від 10 листопада 2021 року.
Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 264 587 людей, 30 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
"236 980 випадків одужання, 21 031 випадок під медичним спостереженням, 6576 випадків летальні", — сказано у повідомленні.
За добу хворобу виявили у 876 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:
- Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 292;
- Чугуївський — 181;
- Куп'янський — 9;
- Ізюмський — 126;
- Лозівський — 164;
- Красноградський — 31;
- Богодухівський — 43.
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Минулої доби в Україні виявили 24 508 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована в у Львівській (3043), Житомирській (2013) та Хмельницькій (1883) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 94 смерті внаслідок коронавірусу.