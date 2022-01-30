На Харківщині вперше з листопада зафіксували понад 1700 випадків COVID-19

Минулої доби на Харківщині виявили 1722 випадки коронавірусу, 358 людей одужали. До статистики внесли відомості про шість смертей внаслідок COVID-19. Понад 1700 випадків хвороби за добу в Харківській області не фіксували від 10 листопада 2021 року.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 264 587 людей, 30 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"236 980 випадків одужання, 21 031 випадок під медичним спостереженням, 6576 випадків летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 876 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 292;

Чугуївський — 181;

Куп'янський — 9;

Ізюмський — 126;

Лозівський — 164;

Красноградський — 31;

Богодухівський — 43.

Минулої доби в Україні виявили 24 508 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована в у Львівській (3043), Житомирській (2013) та Хмельницькій (1883) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 94 смерті внаслідок коронавірусу.

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