ДТП на Одещині: одна людина загинула, двох госпіталізували

Ввечері 26 січня поблизу села Мирне на трасі Одеса-Рені зіштовхнулися мікроавтобус Mercedes та легковий автомобіль Mitsubishi. В результаті ДТП загинув водій легковика 1961 р.н. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

За даними слідчих, водія мікроавтобусу 1968 р.н. та пасажира 1959 р.н. доставили до лікарні. Вони отримали травми різного ступеню тяжкості.

ГУ Нацполіції в одеській області

ГУ Нацполіції в одеській області

ГУ Нацполіції в одеській області

Відомості про ДТП планують внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

Причини аварії з'ясує слідство.

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