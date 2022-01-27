ДТП на Одещині: одна людина загинула, двох госпіталізували

Ввечері 26 січня поблизу села Мирне на трасі Одеса-Рені зіштовхнулися мікроавтобус Mercedes та легковий автомобіль Mitsubishi. В результаті ДТП загинув водій легковика 1961 р.н. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
За даними слідчих, водія мікроавтобусу 1968 р.н. та пасажира 1959 р.н. доставили до лікарні. Вони отримали травми різного ступеню тяжкості.
ГУ Нацполіції в одеській області
ГУ Нацполіції в одеській області
ГУ Нацполіції в одеській області
Відомості про ДТП планують внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого Кримінального кодексу України.
Причини аварії з'ясує слідство.
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