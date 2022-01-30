Тернопільська "Нива" програла на виїзді

Тернопільська "Нива" провела спаринг із львівським "Рухом". Першим суперником тернополян на тренувальних зборах став представник української прем'єр-ліги. Матч завершився поразкою "Ниви", з рахунком 1:0. Гра відбувалася на навчально-тренувальній базі у Винниках. Про це розповів директор "Ниви" Андрій Тихий.

За його словами, зі старту на поле вийшли усі ті гравці "Ниви", які захищали кольори команди у крайньому офіційному матчі проти "Кременя", за вийнятком Сергія Кисленка. Його місце зайняв один із потенційних новачків.

"Стартові 30 хвилин матчу можемо занести собі у актив, адже команда контролювала гру та декілька разів загрожувала чужим воротам. Максим Механів у першому таймі лічені рази вступав у гру. Ще у середині тайму стався не зовсім приємний епізод. Вовченко зірвав атаку суперника та отримав попередження. За мить центральний оборонець вступив у суперечку із суперником та одразу ж отримав друге попередження та достроково покинув поле. Щоправда, тренерський штаб скористався правом заміни і вилученого Вовченка майже одразу замінив Демчук. Щодо другого тайму, то Андрій Купцов надав ігровий час нашій молоді та гравцям, які перебувають на перегляді. Єдиний гол у матчі господарі поля провели за 15 хвилин до фінального свистка. Захисники та голкіпер "Ниви" непорозумілись, що дозволило Рунічу вразити порожні ворота", - каже Тихий.

Наступний контрольний матч жовто-зелені проведуть 3 лютого, підсумовуючи перший етап підготовки. Нагадаємо, що суперником буде чемпіон Тернопільщини – "Агрон".

Львівський "Рух" вийшов із відпустки ще 10-го січня та проводить підготовку на власній тренувальній базі.

Футболісти тернопільської "Ниви" повернулися до тренувань після зими. Вони провели перший збір. До тренування долучилися й шестеро новачків. Упродовж десяти днів тренери визначать, чи візьмуть їх до основного складу.

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