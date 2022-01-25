Тернопільська "Нива" вийшла з відпустки, яка тривала близько двох місяців. Сьогодні, 25 січня, команда за графіком приступила до тренувань. Про це повідомив директор "Ниви" Андрій Тихий.

За його словами, перше тренування відбулося на футбольному полі клубної бази "Ватра". Футболісти виконали пробіжку. Загалом участь у першому занятті 2022 року взяли 26 футболістів, шестеро з яких – це потенційні новачки "Ниви".

"Завтра на частину команди очікує проходження медичного огляду та післяобіднє тренування. Після чого команда перейде у режим дворазових занять. Загалом на першому зборі, який буде втягуючим, команда поєднуватиме бігову роботу із заняттями на майданчику зі штучним покриттям, тренажерним та спортивним залами та аеробікою", – каже Тихий.

Нагадаємо, що перший спаринг жовто-зелені проведуть у найближчу суботу. У Винниках підопічні Андрія Купцова протистоятимуть львівському "Руху". А завершить збір команда протистоянням із великогаївським "Агроном", що заплановане на 3 лютого.