За добу COVID-19 виявили у 768 волинян. Четверо людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 768 нових випадків коронавірусної інфекції. Четверо людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 29 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед недужих цієї доби – 156 дітей та 16 медпрацівників.
Одужали в області 34 людини. Летальні випадки зафіксували:
- Луцький район – 1 випадок в Луцькій ТГ;
- Володимир-Волинський район – 1 випадок в Павлівській ТГ;
- Камінь-Каширський район – 2 випадки в Любешівській ТГ.
За добу методом ПЛР протестували 3 257 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 188
- Боратинська ТГ – 7
- Берестечківська ТГ — 2
- Городищенська ТГ – 3
- Горохівська ТГ – 11
- Доросинівська ТГ — 7
- Ківерцівська ТГ – 20
- Колківська – 3
- Копачівська ТГ — 2
- Марянівська ТГ — 4
- Олицька ТГ — 2
- Підгайцівска ТГ – 22
- Рожищенська ТГ – 24
- Торчинська ТГ — 4
- Цуманська ТГ – 11
- Володимир-Волинська ТГ – 49
- Затурцівська ТГ — 18
- Зимнівська ТГ – 9
- Іваничівська ТГ – 13
- Литовезька ТГ — 3
- Локачинська ТГ — 48
- Нововолинська ТГ – 45
- Оваднівська ТГ -3
- Павлівська ТГ – 8
- Поромівська ТГ – 2
- Устилузька ТГ — 3
- Камінь- Каширська ТГ – 3
- Любешівська ТГ – 28
- Маневицька ТГ –53
- Прилісненська ТГ – 21
- Сошичненська ТГ — 1
- Велицька ТГ – 1
- Голобська ТГ – 7
- Дубівська ТГ – 8
- Забродівська ТГ — 8
- Ковельська ТГ – 66
- Колодяжненська ТГ – 1
- Люблинецька ТГ – 5
- Любомльська ТГ- 12
- Поворська ТГ — 1
- Ратнівська ТГ – 28
- Самарівська ТГ– 3
- Сереховичівська ТГ – 1
- Старовижівська ТГ — 5
- Турійська ТГ – 3
- Шацька ТГ — 2
За весь час пандемії в області захворіли 110 003 волинянина.102 235 людей одужали від COVID-19. 2 254 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 682 недужих на коронавірус волинян. За добу зареєстрували сім смертей.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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