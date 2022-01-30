У ДТП на Черкащині загинули четверо людей

Неподалік села Тубільці (Мошнівської громади) 30 січня о 5:30 сталася ДТП. Про це повідомила речниця центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР Ірина Назарок. З її слів, на місці загинули четверо людей.

Як розповіла речниця, диспетчеру повідомили, що водій легковика не впорався з керуванням, злетів у кювет і врізався у дерева. На місце виклику виїхали три бригади екстренки.

На місці медики встановили, що 24-річний водій легковика та ще троє пасажирів (дівчина і два хлопці) віком 20-25 років загинули під час аварії.

До Черкаської обласної лікарні медики доправили ще одного пацієнта у стані коми.

Суспільне звернулось за коментарем до речниці Головного управління Нацполіції області Зої Вовк. Інформація доповнюється.

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