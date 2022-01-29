У США чоловік майже 20 років відсидів у в’язниці за злочин свого брата-близнюка

У США з в'язниці звільнили 44-річного Кевіна Дугара, який відсидів майже 20 років за вбивство, якого не вчиняв. У злочині зізнався його брат-близнюк Карл Сміт.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, у дитинстві хлопчаки були нерозлучними й ніхто не міг відрізнити їх один від одного. Оскільки у їх родині часто не вистачало грошей, близнюки рано познайомилися з кримінальним світом – їхні двоюрідні брати були членами одного з вуличних угруповань Чикаго Vice Lords. Перші адміністративні штрафи за вуличні бійки, хуліганство та зв'язок із вуличним угрупуванням брати почали отримувати, коли їм було по 17 років. У 20 років вони зайнялися продажем наркотиків. У січні 2000 року поліцейські впіймали Кевіна на продажі креку, за що його засудили до чотирьох років ув'язнення. Вийшовши на волю у 25 років, він вирішив відійти від кримінального світу та мріяв про "нормальне" життя. Але у 2003 році чоловіка знову затримали за підозрою у вбивстві члена вуличного угруповання Blackstones, яке ворогувало з Vice Lords, а також за спробу вбивства друга останнього. Дугар заперечив причетність до цього злочину і навіть відмовився від угоди зі слідством, яке у разі зізнання обіцяло пом'якшити вирок та надати можливість вийти на волю умовно-достроково. Його головними алібі у справі стали полароїдні знімки та свідчення очевидців. Врешті-решт у травні 2005 року суд засудив американця до 54 років в'язниці.

Як зазначається, Дугар із самого початку підозрював, що за вбивством міг стояти його рідний брат, але той усе заперечував. Зізнатися у злочині Карл Сміт наважився лише восени 2013 року, коли обидва брати перебували у в'язницях штату Іллінойс. Карл написав листа братові, в якому зізнався у скоєному. Разом з тим він турбувався, що правда вийде назовні й тому вирішив вбити єдину людину, яка знала його таємницю — свого друга Габріеля Куріеля. Також спільники Карла побили брата Куріеля та вистрелили у голову його сину, якому вдалося вижити. Про цей злочин написала газета Chicago Tribune, назвавши прізвисько підозрюваного — "Близнюк". Карла Сміта визнали винним і засудили до 99 років ув'язнення.

Лише через п'ять років ув'язнення він наважився вирішив написати братові та зізнатися у ще одному злочині. Тоді Дугар попросив брата-близнюка розповісти правду слідству, що останній і зробив. Однак у 2018 році суд відмовився переглянути справу Дугара, вважаючи, що зізнання засудженого до 99-річного ув'язнення Карла Сміта не заслуговує довіри, адже йому "нічого втрачати". У квітні 2021 року адвокати Дугара домоглися, щоб суд скасував йому вирок та відправив справу на новий розгляд. А 25 січня 2022 року засуджений уперше за майже 20 років опинився на волі – його випустили під заставу. Зараз Дугар перебуває у виправному центрі, адже формально його ще не виправдали, і зараз він чекає на нове рішення суду. Він зізнався, що вважає непробачним вчинок брата, але відповідальність за те, що трапилося, покладає на правоохоронну та судову системи США.

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