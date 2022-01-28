На Черкащині виклик про крадіжку закінчився вилученням дітей із сім'ї

На Звенигородщині поліцейські приїхали на виклик про крадіжку, яка не підтвердилась. Натомість у сім'ї забрали дітей, яких доставили до лікарні. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.
Як повідомила Зоя Вовк, 27 січня поліцейським надійшло повідомлення про крадіжку грошей у будинку в селі Ризине.
"Коли поліцейські прибули за вказаною адресою, побачили, що у занедбаному приміщенні та в антисанітарних умовах танцювали двоє чоловіків і одна жінка. Компанія була напідпитку, а двоє малолітніх дітей спостерігали за цим. Діти зраділи, коли поліцейські зайшли до будинку", — розповіла речниця.
За словами Зої Вовк, трирічний хлопчик і чотирирічна дівчинка були брудні, голодні та кволі.
"Поліцейські вилучили дітей від 23-річної матері та 27-річного батька, та повідомили службу у справах дітей. Працівники соціальної служби поставили на облік сім'ю як таку, що опинилася в скрутних життєвих умовах. Дітей доставили до дитячого відділення Звенигородської районної лікарні, де зараз вони перебувають. Повідомлення про крадіжку грошей у цьому будинку не підтвердилося", — пояснила речниця.
Вона додала, що наразі вирішується питання щодо позбавлення жінки та чоловіка батьківських прав. На них склали адміністративний протокол за ч. 1 статті 184Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Батькам загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 гривень).
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