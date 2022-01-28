На Черкащині виклик про крадіжку закінчився вилученням дітей із сім'ї

На Звенигородщині поліцейські приїхали на виклик про крадіжку, яка не підтвердилась. Натомість у сім'ї забрали дітей, яких доставили до лікарні. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

Як повідомила Зоя Вовк, 27 січня поліцейським надійшло повідомлення про крадіжку грошей у будинку в селі Ризине.

"Коли поліцейські прибули за вказаною адресою, побачили, що у занедбаному приміщенні та в антисанітарних умовах танцювали двоє чоловіків і одна жінка. Компанія була напідпитку, а двоє малолітніх дітей спостерігали за цим. Діти зраділи, коли поліцейські зайшли до будинку", — розповіла речниця.

За словами Зої Вовк, трирічний хлопчик і чотирирічна дівчинка були брудні, голодні та кволі.

"Поліцейські вилучили дітей від 23-річної матері та 27-річного батька, та повідомили службу у справах дітей. Працівники соціальної служби поставили на облік сім'ю як таку, що опинилася в скрутних життєвих умовах. Дітей доставили до дитячого відділення Звенигородської районної лікарні, де зараз вони перебувають. Повідомлення про крадіжку грошей у цьому будинку не підтвердилося", — пояснила речниця.

Фото Нацполіції у Черкаській області

Вона додала, що наразі вирішується питання щодо позбавлення жінки та чоловіка батьківських прав. На них склали адміністративний протокол за ч. 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Батькам загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 гривень).

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