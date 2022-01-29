Віддала гроші "лікарю" і "правоохоронцю": у Рівному ошукали пенсіонерку

На тисячу євро і 15 тисяч гривень ошукали 84-річну рівнянку. Це сталося 28 січня увечері, повідомила пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька. Невідомий чоловік виманив у жінки гроші, повідомивши, що її донька потрапила в ДТП і потребує грошей на лікування.
Майже о 17 вечора 28 січня 84-річній рівнянці зателефонував невідомий. Він назвався лікарем і повідомив, що її донька у Львові потрапила в ДТП й отримала переломи ніг.
"Цю ж інформацію підтвердив й інший чоловік, який представився правоохоронцем. Через кілька хвилин у квартирі стояли двоє незнайомців, яким пенсіонерка віддала одну тисячу євро та 15 000 гривень. Так коли жінка зателефонувала до дочки, зрозуміла, що її ошукали", – зазначила Марія Юстицька.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють причетних до цього осіб.
При цьому, правоохоронці застерігають не піддаватися на такі повідомлення. А якщо телефонують невідомі й повідомляють, що родичі потрапили у поліцію, лікарню чи стали жертвою ДТП і їм терміново потрібні гроші, то:
- обов’язково зателефонуйте у вказану установу й уточніть, чи правдива це інформація;
- спробуйте самостійно сконтактувати безпосередньо із "потерпілим";
- не віддавайте гроші посередникам та не перераховуйте їх на вказані рахунки;
- повідомте у поліцію на спецлінію "102" і перевірте правдивість такої інформації.
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