Перше в році шахрайство на Рівненщині: жінка віддала гроші за "порятунок" доньки

На три тисячі доларів ошукали 78-річну рівнянку. Це сталося 2 січня увечері, повідомила пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька. Невідомий чоловік виманив у жінки гроші, повідомивши, що її донька потрапила в ДТП і потребує грошей на лікування.

Майже о десятій вечора 2 січня на стаціонарний телефон у квартирі 78-річної рівнянки зателефонував невідомий чоловік. Він назвався слідчим і повідомив, що її донька потрапила в ДТП, розповіла Марія Юстицька.

"Опісля до розмови долучився й "лікар", який повідомив, що дочка отримала тяжкі травми ніг. Відтак, аби залагодити усі питання потрібно 30 тисяч доларів. Для підсилення ефекту, у слухавці пенсіонерка почула нібито голос доньки: вона плакала і запевняла про потребу в коштах", – зазначила пресофіцерка Нацполіції області.

За грошима до квартири прийшов молодий чоловік, одягнений у чорний одяг та в масці. Йому 78-річна господиня віддала усі свої заощадження – три тисячі доларів США.

За годину пенсіонерка зв'язалася із донькою, тоді й з’ясувалося, що з нею все гаразд.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють причетних до цього осіб.

Їм загрожує до трьох років обмеження волі.

При цьому, правоохоронці застерігають не піддаватися на такі повідомлення. І радять за таких умов перервати розмову та особисто зателефонувати родичу, який нібито потрапив у біду або одразу на спецлінію "102".

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