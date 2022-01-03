Перше в році шахрайство на Рівненщині: жінка віддала гроші за "порятунок" доньки

На три тисячі доларів ошукали 78-річну рівнянку. Це сталося 2 січня увечері, повідомила пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька. Невідомий чоловік виманив у жінки гроші, повідомивши, що її донька потрапила в ДТП і потребує грошей на лікування.
Майже о десятій вечора 2 січня на стаціонарний телефон у квартирі 78-річної рівнянки зателефонував невідомий чоловік. Він назвався слідчим і повідомив, що її донька потрапила в ДТП, розповіла Марія Юстицька.
"Опісля до розмови долучився й "лікар", який повідомив, що дочка отримала тяжкі травми ніг. Відтак, аби залагодити усі питання потрібно 30 тисяч доларів. Для підсилення ефекту, у слухавці пенсіонерка почула нібито голос доньки: вона плакала і запевняла про потребу в коштах", – зазначила пресофіцерка Нацполіції області.
За грошима до квартири прийшов молодий чоловік, одягнений у чорний одяг та в масці. Йому 78-річна господиня віддала усі свої заощадження – три тисячі доларів США.
За годину пенсіонерка зв'язалася із донькою, тоді й з’ясувалося, що з нею все гаразд.
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При цьому, правоохоронці застерігають не піддаватися на такі повідомлення. І радять за таких умов перервати розмову та особисто зателефонувати родичу, який нібито потрапив у біду або одразу на спецлінію "102".
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