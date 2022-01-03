logo logo
Перше в році шахрайство на Рівненщині: жінка віддала гроші за "порятунок" доньки
Регіони

Перше в році шахрайство на Рівненщині: жінка віддала гроші за "порятунок" доньки

Валентина Гордич
·
Перше в році шахрайство на Рівненщині: жінка віддала гроші за "порятунок" доньки Фото ілюстративне / Cуспільне Рівне

На три тисячі доларів ошукали 78-річну рівнянку. Це сталося 2 січня увечері, повідомила пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька. Невідомий чоловік виманив у жінки гроші, повідомивши, що її донька потрапила в ДТП і потребує грошей на лікування.

Майже о десятій вечора 2 січня на стаціонарний телефон у квартирі 78-річної рівнянки зателефонував невідомий чоловік. Він назвався слідчим і повідомив, що її донька потрапила в ДТП, розповіла Марія Юстицька.

"Опісля до розмови долучився й "лікар", який повідомив, що дочка отримала тяжкі травми ніг. Відтак, аби залагодити усі питання потрібно 30 тисяч доларів. Для підсилення ефекту, у слухавці пенсіонерка почула нібито голос доньки: вона плакала і запевняла про потребу в коштах", – зазначила пресофіцерка Нацполіції області.

За грошима до квартири прийшов молодий чоловік, одягнений у чорний одяг та в масці. Йому 78-річна господиня віддала усі свої заощадження – три тисячі доларів США.

За годину пенсіонерка зв'язалася із донькою, тоді й з’ясувалося, що з нею все гаразд.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють причетних до цього осіб.

Їм загрожує до трьох років обмеження воліОбмеження волі — це тримання особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці..

При цьому, правоохоронці застерігають не піддаватися на такі повідомлення. І радять за таких умов перервати розмову та особисто зателефонувати родичу, який нібито потрапив у біду або одразу на спецлінію "102".

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди