На Рівненщині шахраї телефонують під виглядом податкової. Що варто знати

Підприємцям та фізичним особам з Рівненської області телефонують невідомі та видають себе за посадовців з податкової. Вони пропонують за гроші вирішувати особисті питання, – повідомили у пресслужбі Державної податкової служби області. Податківці звернулись до поліції та підозрюють засуджених, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Суспільному начальник сектору запобігання корупції Державної податкової служби в Рівненській області Павло Євтушенко розповів, що схема, яку використовують аферисти, телефонуючи – відома.

"У нас уже традиційно на початку року невідомі шахраї телефонують на мобільні телефони громадянам, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, і представляються посадовими особами, керівниками податкової служби в Рівненській області. Вони просять перерахувати гроші за вирішення якихось там своїх особистих питань. І періодично міняють номери телефонів, з яких телефонують", – сказав начальник.

За його словами, останній відомий податковій дзвінок був 25 січня. Тоді шахраї пропонували переказати гроші на карту OTP-банку з номером 4363 2375 1127 9995, а телефонували з номера 095-083-80-72.

"Задля запобігання можливого шахрайства, ми інформуємо громадян, платників податків, усіма можливими способами, щоб вони були дуже пильні й ні в якому разі не стали об'єктами шахрайства для цих осіб. Податкова не телефонує з пропозицією вирішувати проблеми, це виключено. Інформацію, яку ми отримуємо про кожен випадок шахрайства, ми направляємо до Національної поліції", – сказав Павло Євтушенко.

І уточнив: про вжиті заходи чи хід розслідування поліція податкову не повідомляє. Втім, підозра, хто саме шахраює, у податкової є.

"Як правило, це засуджені, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Вони якимсь чином мають доступ до мобільного зв'язку, мають свою базу контактів. Яким чином вона до них потрапляє – нам невідомо, але в місцях позбавлення волі знаходяться люди з певних регіонів, які знають, де хто і як", – сказав податківець.

Якщо засуджені мають смартфони, то вони можуть отримувати інформацію про підприємців та громадян в інтернеті й використовують її у своїх шахрайських діях, уточнив Павло Євтушенко.

Також він запевнив, що усі дані про корупційні факти перевіряє сектор з питань запобігань та виявлення корупції. Також проводять внутрішню перевірку в межах своїх повноважень. Павло Євтушенко зазначив, що кожному хто отримав дзвінки від начебто податкової, варто звернутись до Нацполіції.

Що відомо

Наприкінці грудня 2020 року та у січні 2021 шахраї телефонували фермерам тоді ще Здолбунівського району та представлялись керівником Здолбунівської державної податкової інспекції. Вони вимагали гроші на банківський рахунок та погрожували проведенням перевірок.

У жовтні 2020-го року в інтерв'ю Суспільному заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, коментуючи шахрайства у СІЗО, зазначила, що "без відома і участі працівників в установах виконання покарань мало можна що зробити."

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