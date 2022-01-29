У п'ятницю, 28 січня, у горах на Львівщині травмувалися троє туристів з Волині, Києва та Дніпра. Їм надавали допомогу рятувальники. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

На лижних трасах гори Тростян травмувалось два лижники. Чоловік, 1996 року народження, мешканець міста Горохів Волинської області. Він травмував праву ногу. Жінка 1996 року народження з Києва травмувала праву ногу.

На гірськолижній трасі витягу "Політехнік" отримав травму лівої ноги чоловік 1985 року народження з Дніпра.

Рятувальники надали травмованим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Рятувальники нагадують про правила безпечного катання:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

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