26 січня у Житомирі розпочалися навчання волонтерських груп реагування на надзвичайні ситуації. Правильності дій у разі надходження повідомлень про загрозу вибуху вчаться представники житомирських медичних та освітніх закладів. Заняття триватимуть упродовж тижня. Навчанням планують охопити 500 людей. Про це повідомляє Житомирська міська рада.

Фахівці Національної поліції розповідають про основні алгоритми дій, заходи безпеки та порядок дій до прибуття підрозділів поліції на об'єкти.

"Мета занять – максимальне убезпечення населення та зменшення соціальної напруги, – каже начальник відділу вибухотехнічної служби Головного управління Нацполіції в Житомирській області Володимир Підкуйко. – Ознайомимо з механізмами виявлення підозрілих предметів та якими мають бути подальші дії у разі їх виявлення".

Фото: Суспільне Житомир Володимир Підкуйко

Персонал волонтерських груп також проінструктують, як запобігти паніці та тисняві, зберігати спокій та діяти відповідно до визначених алгоритмів.

Фото: Житомирська міська рада

Фото: Житомирська міська рада

Начальник управління цивільного захисту населення Житомирської міської ради Микола Дідківський розповів кореспондентам Суспільного, що до занять залучають активістів, фахівців, волонтерів, яких навчать елементарним правилам цивільного захисту населення.

"Це – люди, які йдуть добровільно на це, люди, які мають певний рівень підготовки і бажання в будь-яку хвилину відгукнутися на наше звернення", – зауважив Микола Дідківський.

Фото: Суспільне Житомир Микола Дідківський

Порядок дій представників освітніх та медичних закладів майже ідентичний. Відмінність полягає лише у специфіці самого об'єкту, його розмірах, кількості персоналу та людей, які там перебувають. Все це врахували у навчальній підготовці.

"У нас на сьогоднішній день 20 амбулаторій загальної практики сімейної медицини по Житомиру, а це майже 700 працівників, з якими потрібно провести навчання, – каже керівник Центру первинної медико-санітарної допомоги Віктор Шрамко. – Треба зробити, щоб було безпечно для людей, зокрема, і тих, хто приходить до нас, як пацієнти".

Фото: Суспільне Житомир Віктор Шрамко

Фото: Житомирська міська рада

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