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За добу COVID-19 виявили у 682 волинян. Сім людей померли
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За добу COVID-19 виявили у 682 волинян. Сім людей померли

Лариса Літвицька
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За добу COVID-19 виявили у 682 волинян. Сім людей померли ФОТО: УНІАН

За останню добу на Волині підтвердили 682 нових випадки коронавірусної інфекції. Сім людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 28 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 173 дитини та 38 медпрацівників.

Одужали в області 84 людини. Пять летальних випадків зафіксували в Луцькому районі, два – у Володимир-Волинському.

За добу методом ПЛР протестували 3 242 волинянина. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 179 хворих
  • Боратинська ТГ – 16 хворих
  • Берестечківська ТГ — 21хворий
  • Городищенська ТГ – 7 хворих
  • Горохівська ТГ – 20 хворих
  • Ківерцівська ТГ – 7 хворих
  • Колківська ТГ – 29 хворих
  • Мар’янівська ТГ — 9 хворих
  • Олицька ТГ — 11 хворих
  • Підгайцівська ТГ – 28 хворих
  • Рожищенська ТГ – 4 хворих
  • Торчинська ТГ — 2 хворий
  • Цуманська ТГ – 1 хворий
  • Володимир-Волинська ТГ – 61 хворих
  • Зимнівська ТГ – 16 хворих
  • Іваничівська ТГ – 10 хворих
  • Литовезька ТГ — 2 хворих
  • Локачинська ТГ – 6 хворих
  • Нововолинська ТГ – 12 хворих
  • Павлівська ТГ — 2 хворих
  • Камінь- Каширська ТГ – 24 хворих
  • Любешівська ТГ –30 хворих
  • Маневицька ТГ – 45 хворих
  • Прилісненська ТГ – 2 хворих
  • Сошичненська ТГ — 1 хворий
  • Вишнівська ТГ – 6 хворих
  • Велицька ТГ — 6 хворих
  • Головненська ТГ – 8 хворих
  • Дубівська ТГ — 3 хворих
  • Заболотівська ТГ – 1 хворий
  • Ковельська ТГ – 58 хворих
  • Колодяжненська ТГ — 1 хворий
  • Люблинецька ТГ – 1 хворих
  • Любомльська ТГ – 7 хворих
  • Ратнівська ТГ – 9 хворих
  • Рівненська ТГ — 4 хворих
  • Самарівська ТГ — 1 хворий
  • Турійська — 29 хворих
  • Шацька ТГ — 3 хворих

За весь час пандемії в області захворіли 109 235 волинян. 102 201 людина одужала від COVID-19. 2 250 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 544 нових випадки за добу. Зафіксували один летальний випадок.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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