За добу COVID-19 виявили у 682 волинян. Сім людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 682 нових випадки коронавірусної інфекції. Сім людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 28 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед недужих цієї доби – 173 дитини та 38 медпрацівників.
Одужали в області 84 людини. Пять летальних випадків зафіксували в Луцькому районі, два – у Володимир-Волинському.
За добу методом ПЛР протестували 3 242 волинянина. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 179 хворих
- Боратинська ТГ – 16 хворих
- Берестечківська ТГ — 21хворий
- Городищенська ТГ – 7 хворих
- Горохівська ТГ – 20 хворих
- Ківерцівська ТГ – 7 хворих
- Колківська ТГ – 29 хворих
- Мар’янівська ТГ — 9 хворих
- Олицька ТГ — 11 хворих
- Підгайцівська ТГ – 28 хворих
- Рожищенська ТГ – 4 хворих
- Торчинська ТГ — 2 хворий
- Цуманська ТГ – 1 хворий
- Володимир-Волинська ТГ – 61 хворих
- Зимнівська ТГ – 16 хворих
- Іваничівська ТГ – 10 хворих
- Литовезька ТГ — 2 хворих
- Локачинська ТГ – 6 хворих
- Нововолинська ТГ – 12 хворих
- Павлівська ТГ — 2 хворих
- Камінь- Каширська ТГ – 24 хворих
- Любешівська ТГ –30 хворих
- Маневицька ТГ – 45 хворих
- Прилісненська ТГ – 2 хворих
- Сошичненська ТГ — 1 хворий
- Вишнівська ТГ – 6 хворих
- Велицька ТГ — 6 хворих
- Головненська ТГ – 8 хворих
- Дубівська ТГ — 3 хворих
- Заболотівська ТГ – 1 хворий
- Ковельська ТГ – 58 хворих
- Колодяжненська ТГ — 1 хворий
- Люблинецька ТГ – 1 хворих
- Любомльська ТГ – 7 хворих
- Ратнівська ТГ – 9 хворих
- Рівненська ТГ — 4 хворих
- Самарівська ТГ — 1 хворий
- Турійська — 29 хворих
- Шацька ТГ — 3 хворих
За весь час пандемії в області захворіли 109 235 волинян. 102 201 людина одужала від COVID-19. 2 250 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 544 нових випадки за добу. Зафіксували один летальний випадок.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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