На Харківщині за добу 1319 нових випадків COVID-19

За добу коронавірус підтвердили у 1319 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про чотири смерті внаслідок COVID-19, 229 людей одужали.

Про це 29 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 262 865 випадків. З них: 236 622 хворі одужали, 6570 хворих померли.

Серед хворих за добу:

1132 — жителі Харківського району (1000 — міста Харкова);

65 — Ізюмського;

43 — Куп'янського;

33 — Красноградського;

32 — Чугуївського;

10 — Богодухівського;

4 — Лозівського.

Харківська область відповідає "жовтому" рівню епіднебезпеки.

За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19

Що відомо