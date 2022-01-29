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На Харківщині за добу 1319 нових випадків COVID-19
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На Харківщині за добу 1319 нових випадків COVID-19

Інфографіка
Марина Верещака
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На Харківщині за добу 1319 нових випадків COVID-19 Суспільне Харків

За добу коронавірус підтвердили у 1319 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про чотири смерті внаслідок COVID-19, 229 людей одужали.

Про це 29 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 262 865 випадків. З них: 236 622 хворі одужали, 6570 хворих померли.

Серед хворих за добу:

  • 1132 — жителі Харківського району (1000 — міста Харкова);
  • 65 — Ізюмського;
  • 43 — Куп'янського;
  • 33 — Красноградського;
  • 32 — Чугуївського;
  • 10 — Богодухівського;
  • 4 — Лозівського.

Харківська область відповідає "жовтому" рівню епіднебезпеки.

За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19

Що відомо

  • На Харківщині більшає хворих на COVID-19 дітей, за словами епідеміологів. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області рекомендувала відправити школярів на дистанційне навчання з понеділка, 31 січня.
  • Хвиля "Омікрону" може призвести до 55 000 випадків на добу — прогноз KSE.
  • Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа
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