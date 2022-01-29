На Харківщині за добу 1319 нових випадків COVID-19

За добу коронавірус підтвердили у 1319 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про чотири смерті внаслідок COVID-19, 229 людей одужали.
Про це 29 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 262 865 випадків. З них: 236 622 хворі одужали, 6570 хворих померли.
Серед хворих за добу:
- 1132 — жителі Харківського району (1000 — міста Харкова);
- 65 — Ізюмського;
- 43 — Куп'янського;
- 33 — Красноградського;
- 32 — Чугуївського;
- 10 — Богодухівського;
- 4 — Лозівського.
Харківська область відповідає "жовтому" рівню епіднебезпеки.
За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19
Що відомо
- На Харківщині більшає хворих на COVID-19 дітей, за словами епідеміологів. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області рекомендувала відправити школярів на дистанційне навчання з понеділка, 31 січня.
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