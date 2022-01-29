На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 477 осіб

У 1 477 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це сьогодні повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 10 жителів області. Одужання підтвердили у 241 особи. Медики провели 3 631 дослідження методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (185 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 4, Великодедеркальська сільська ОТГ – 13, Вишнівецька селищна ОТГ – 24, Кременецька міська ОТГ – 38, Лановецька міська ОТГ – 34, Лопушненська сільська ОТГ – 7, Почаївська міська ОТГ – 29, Шумська міська ОТГ – 36

Тернопільський район (686 осіб): Бережанська міська ОТГ – 57, Білецька сільська ОТГ – 21, Великобірківська селищна ОТГ – 62, Залозецька селищна ОТГ – 17, Збаразька міська ОТГ – 56, Зборівська міська ОТГ – 23, Золотниківська сільська ОТГ – 8, Іванівська сільська ОТГ – 9, Козівська селищна ОТГ – 69, Козлівська селищна ОТГ – 6, Купчинецька сільська ОТГ – 3, Микулинецька селищна ОТГ – 21, Нараївська сільська ОТГ – 7, Озернянська сільська ОТГ – 6, Підволочиська селищна ОТГ – 30, Підгаєцька міська ОТГ – 12, Підгороднянська сільська ОТГ – 4, Саранчуківська сільська ОТГ – 3, Скалатська міська ОТГ – 33, Скориківська сільська ОТГ – 2, Теребовлянська міська ОТГ – 34, Тернопільська міська ОТГ – 203

Чортківський район (606 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 7, Борщівська міська ОТГ – 48, Бучацька міська ОТГ – 31, Васильковецька сільська ОТГ – 16, Гримайлівська селищна ОТГ – 17, Гусятинська селищна ОТГ – 33, Заводська селищна ОТГ – 17, Заліщицька міська ОТГ – 84, Золотопотіцька селищна ОТГ – 6, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 15, Колиндянська сільська ОТГ – 4, Копичинецька міська ОТГ – 41, Коропецька селищна ОТГ – 9, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 7, Монастириська міська ОТГ – 69, Нагірянська сільська ОТГ – 13, Скала-Подільська селищна ОТГ – 5, Товстенська селищна ОТГ – 32, Трибухівська сільська ОТГ – 20, Хоростківська міська ОТГ – 27, Чортківська міська ОТГ – 105

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 123 312 осіб, з них 107 596 вже видужали та 2 227 людей померли.

Що відомо

Коронавірусний рекорд. За добу в Україні зафіксували понад 37 тисяч COVID-хворих

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