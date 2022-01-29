COVID-19 на Одещині: за добу хворобу діагностували у 2 598 людей

За минулу добу 28 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 2 598 людей. 210 хворих одужали, п'ятеро померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (3 791), далі йде Одеська область. На третьому місці за кількістю хворих Івано-Франківська область (2 572).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 258 994 громадянина,

одужали 232 546 людей,

померли 5 713 хворих,

наразі хворіють 20 735 мешканців області.

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