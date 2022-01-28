Одещина у трійці лідерів за кількістю хворих на COVID-19

За минулу добу 27 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 2 406 людей. 210 хворих одужали, четверо – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Івано-Франківській області (2 807), далі йде Львівська область (2 793). На третьому місці за кількістю хворих Одещина

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 256 396 громадян,

одужали 232 336 людей,

померли 5 708 хворих,

наразі хворіють 18 352 мешканці області.

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