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Одещина у трійці лідерів за кількістю хворих на COVID-19
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Одещина у трійці лідерів за кількістю хворих на COVID-19

Діана Зубар
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Одещина у трійці лідерів за кількістю хворих на COVID-19 УНІАН

За минулу добу 27 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 2 406 людей. 210 хворих одужали, четверо – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Івано-Франківській області (2 807), далі йде Львівська область (2 793). На третьому місці за кількістю хворих Одещина

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 256 396 громадян,
  • одужали 232 336 людей,
  • померли 5 708 хворих,
  • наразі хворіють 18 352 мешканці області.

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