Учні одеських шкіл від завтра навчатимуться дистанційно

Учнів з першого по 11 класи 27 січня переведуть на дистанційне навчання. Таке повідомив заступник Одеського міського голови Павло Вугельман.

Раніше директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила про те, що дистанційне навчання хочуть ввести через кількість хворих дітей та закриті класи.

"За дорученням міського голови щоденно моніторимо кількість закритих класів, збільшення щодня. Швидке. Хворіють діти, члени родин", – повідомила чиновниця.

Читайте також

В одеських школах через хвороби закрили 392 класи. Показники за районами

В Одесі вчителька, яка била учня під час уроку, звільнилася з роботи

"Хотів розважитись на перерві": учень повідомив про замінування школи на Одещині

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області