В історико-меморіальному музеї політичних в'язнів у Тернополі вшанували загиблих в бою під Крутами. Туди прийшли понад півсотні тернополян, розповів молодіжний міський голова Дмитро Дем’яненко.

За його словами, це представники молодіжних та громадських організацій Тернополя. Вони вшанували загиблих хвилиною мовчання та помолилися за мир в Україні.

"Ми вшановуємо бій, який стався на станції Крути. Молоде українське покоління вийшло проти більшовиків в нерівний бій і з мужністю відстоювали свою незалежність. Щороку молодь Тернополя згадує цю подію невеличким днем пам’яті. Всі збираються, згадують і моляться", – розповів Дем'яненко.

Фото: Леся Продоус/Суспільне Вшанували загиблих хвилиною мовчання та помолилися за мир в Україні

На подвір’ї музею політв'язнів облаштували декілька локацій: готували куліш, показували зброю і бронежилети та співали пісні про бій під Крутами. Директор музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь каже, так у музеї героїв Крут вшановують щороку:

"Ті молоді студенти, які мобілізувалися разом з українськими вояками, стали на захист Української держави, не дивлячись на перипетії, які були в Центральній раді. Це показує, що українська нація за свою землю готова стояти в обороні".

Нагадаємо, бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів від Києва між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії та українськими курсантами, яких було майже 600, він тривав 5 годин. Близько сотні українських воїнів загинули. Завдяки їм наступ більшовиків на Київ зупинили на декілька днів. У цей час відбувалися переговори між Українською Народною Республікою і країнами Четверного союзу, в результаті яких підписали Брестський мирний договір. Він означав визнання самостійної Української Народної Республіки.

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