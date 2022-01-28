На Тернопільщині провели реконструкцію бою під Крутами

Театралізоване дійство, присвячене подіям бою під Крутами, провели у центрі Збаража. Там курсанти військового коледжу відтворили події тих часів. Про це Суспільному розповів співорганізатор дійства, директор обласного молодіжного методичного центру Богдан Бутковський.

За його словами, у дійстві взяли участь понад 60 осіб. Готували захід приблизно 10 днів разом із клубом історичної реконструкції "Патріот".

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне У дійстві взяли участь понад 60 осіб

Нагадаємо, бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів від Києва. Бій між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії та півсотнею українськими курсантами. Він тривав 5 годин.

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне Готували захід приблизно 10 днів

Майже 100 українських воїнів загинули. Завдяки їм наступ більшовиків на Київ зупинили на декілька днів. У цей час відбувалися переговори між Українською Народною Республікою і країнами Четверного союзу, в результаті яких підписали Брестський мирний договір. Він означав визнання самостійної Української Народної Республіки.

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне Майже 100 українських воїнів загинули

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Бій під Крутами: героїчний вчинок чи трагедія. Пояснює історик

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