На Тернопільщині провели реконструкцію бою під Крутами

Театралізоване дійство, присвячене подіям бою під Крутами, провели у центрі Збаража. Там курсанти військового коледжу відтворили події тих часів. Про це Суспільному розповів співорганізатор дійства, директор обласного молодіжного методичного центру Богдан Бутковський.
За його словами, у дійстві взяли участь понад 60 осіб. Готували захід приблизно 10 днів разом із клубом історичної реконструкції "Патріот".
Нагадаємо, бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів від Києва. Бій між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії та півсотнею українськими курсантами. Він тривав 5 годин.
Майже 100 українських воїнів загинули. Завдяки їм наступ більшовиків на Київ зупинили на декілька днів. У цей час відбувалися переговори між Українською Народною Республікою і країнами Четверного союзу, в результаті яких підписали Брестський мирний договір. Він означав визнання самостійної Української Народної Республіки.
Що відомо
- Бій під Крутами: героїчний вчинок чи трагедія. Пояснює історик
Читайте нас у Telegram- екстрені новини
Підписуйтеся на Суспільне Тернопіль у Viber
Приєднуйтеся до нас в Instagram