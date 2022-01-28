На Херсонщині за минулу добу виявили 448 нових випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 29 січня, в Херсонській області підтвердили 448 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.
Найбільше випадків коронавірусу виявили у жителів з Херсонського району - 272. Також захворіли 71 людина зі Скадовського району, 49 випадків зафіксували у Каховському районі, 31 випадок - у Генічеському та 25 у Бериславському районах.
Стан хворих задовільний, 417 людей перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізували 31 людину.
Померли троє, мали пневмонію та Covid-19. Натомість одужали 49 жителів області.
Тож наразі в області 84 850 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 76 356 людей побороли недуг; 5687 людей інфіковані COVID-19; 2807 людей померли.
Що відомо
- 28 січня в Херсонській області підтвердили 812 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
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