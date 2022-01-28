Сумські спортсмени стартували у фінальному турі чемпіонату України з індорхокею

Сумські спортсмени стартували у другому, фінальному турі чемпіонату України з індорхокею, який триває у Житомирі. Загалом у турнірі беруть участь п’ять команд з Вінниччини, Житомирщини та Сум.

28 січня команда сумської спеціалізованої дитячо-юнацької спортшколи "Динамо" поступилась командам з Вінницької області "ШВСМ-Олімпія" (4:7) та "ОКС-ШВСМ" (4:19).

Наступного дня сумчани зіграють з ШВСМ-ХК "Фенікс" з Житомирщини та ОСДЮШОР "Олімпія" з Вінниччини.

Після першого туру сумська команда "Динамо" йшла на третьому місці. Другий тур завершиться 29 січня. Тоді і визначаться призери та переможець чемпіонату.

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